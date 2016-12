Parlamentarii constănţeni şi pasiunile lor scumpe

Parlamentarii constănțeni și pasiunile lor scumpe

Reprezentanții Constanței în Senat și în Camera Deputaților par să fi dezvoltat un hobby din a strânge obiecte de valoare, iar sumele la care acestea sunt evaluate trec de 5.000 euro chiar și în cazul celor mai modești dintre parlamentari.Cea mai mare colecționară dintre parlamentarii constănțeni pare să fie de departe Manuela Mitrea. Pesedista a strâns bunuri din metale prețioase în valoare de 32.000 de lei și bijuterii de 134.000 de lei. Mitrea deține obiecte de artă, obiecte de cult și tablouri ce adunate ating fabuloasa sumă de 145.000 de lei. În total averea deputatei PSD în materie de bunuri sub formă de metale prețioase, bijuterii, obiecte de artă și cult ajunge la 311.000 de lei.Deși nu deține obiecte de artă sau icoane scumpe, deputatul PSD Antonella Marinescu pare să aibă o pasiune foarte mare pentru bijuterii. Pesedista a strâns din 1991 și până în prezent accesorii din aur în valoare de 30.500 de euro, adică 130.000 de lei. Colegul său de partid, Eduard Martin are o colecție „micuță” de bijuterii, puțin peste sfert ca valoare față de cea a doamnei Marinescu. Din 2001 până în 2005, Martin a strâns bijuterii în valoare de 54.000 de lei.Deputatul PDL Zanfir Iorguș a adunat de la începutul anilor ’80 și până în prezent, atât bijuterii, cât și obiecte de artă. Însumate acestea au o valoare totală de 15.350 de euro, adică 67.000 de lei cu aproximație.Deputatul liberal Mihai Lupu are în colecția sa tablouri ale unor pictori necunoscuți, adunate în perioada 2006-2010, în valoare de 16.000 de euro. În plus, pe perioada 2001-2010, Lupu a achiziționat bijuterii de aur, inele, lanțuri, cercei și brățări în valoare de 9.000 euro. Cumulate aceste obiecte ajung la 108.000 lei.Gheorghe Dragomir a colecționat din 1987 și până în 2011 bijuterii din aur și argint în valoare de doar 6.000 de euro, adică aproximativ 26.000 de lei.În privința reprezentanților Constanței în Senat, lucrurile stau un pic diferit. Dintre cei patru senatori de la malul mării, doar pedelistul Mircea Banis a menționat că deține o colecție de bijuterii în valoare de 10.000 de euro. Acestea au fost strânse pe o perioadă de 19 ani, din 1990 până în 2009.