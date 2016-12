Parlamentarii constănţeni îşi susţin amendamentele la bugetul de stat pe 2010

Parlamentarii constănțeni își susțin amendamentele la bugetul de stat pe 2010

Deputații și senatorii au început luni depunerea de amendamente la proiectul bugetului de stat pentru 2010. Parlamentarii au termen pentru depunerea acestor amendamente până la data de 7 ianuarie, în vreme ce proiectul de buget a intrat, de ieri, în dezbatere în comisiile avizatoare și în cele de specialitate pentru elaborarea raportului, până pe 10 ianuarie. Nu în ultimul rând, de precizat este că dezbaterea bugetului în plenul reunit va începe la data de 11 ianuarie, într-o sesiune extraordinară a celor două Camere. În cele din urmă, el trebuie aprobat până pe 15 ianuarie sau, în opinia democrat-liberalilor, chiar până la data de 13 dacă, așa cum a declarat vice-președintele PD-L Gheorghe Flutur, va fi respectat calendarul stabilit pentru dezbaterea acestuia în Parlament. „Amendamente care ar trebui să treacă, chiar dacă e sărăcie” Deputații și senatorii constănțeni au declarat că depun, și ei, o serie de amendamente la proiectul de buget, cele mai multe dintre ele referitoare fie la investiții în infrastructură, fie la domeniul educației sau la susținerea financiară a unor administrații publice locale din județ. Astfel, deputații PD-L Constantin Chirilă și Zanfir Iorguș susțin, potrivit propriilor declarații, amendamente pentru grădinițe și biserici. Concret, deputatul Chirilă a declarat că obiectivul său este trecerea amendamentelor care se referă la refacerea și reabilitarea grădinițelor din Albești și Poarta Albă, „care stau să cadă pe copii”, dar și a celor care privesc elaborarea a două studii de fezabilitate pentru locuințe sociale în Murfatlar. Nu în ultimul rând, deputatul Colegiului 4 a precizat că va susține și un amendament pentru continuarea lucrărilor de construcție la două biserici din Ovidiu și Murfatlar. Deși inițial a fost rezervat în ceea ce privește șansele ca amendamentele propuse de el să fie aprobate, preferând să nu se pronunțe înainte de discutarea lor în Comisia Buget-Finanțe, ulterior, deputatul pedelist a declarat: „Sunt amendamente care ar trebui să treacă, chiar dacă e sărăcie, sunt proiecte, așa cum e cel cu grădinițele, care sunt într-o stare deplorabilă, care nu suportă amânare”. Și colegul său de partid, deputatul constănțean Zanfir Iorguș, a depus amendamente pentru bisericile din localitățile Limanu, 23 August și Mangalia, care necesită bani pentru reparații. Deputatul Colegiului 5 a ținut să menționeze și că, de la bugetul pe 2010 „anumite sume de bani vor lua drumul sudului litoralului românesc, bani care vor fi direcționați spre infrastructură (drumuri, sisteme de alimentare cu apă și canalizare și iluminat), spre dezvoltarea investițiilor de genul complexelor sportive, dar și spre actualizarea planurilor de urbanism general, pentru o modernizare și o sistematizare a sudului litoralului”. Deputatul Iorguș s-a arătat optimist în privința șanselor pe care amendamentele sale le au pentru a trece de comisiile de specialitate. Liberalii sar în sprijinul primăriilor cu datorii Parlamentarii liberali constănțeni lucrau, ieri, la definitivarea amendamentelor, încercând să le formuleze în așa măsură încât să poată trece și să obțină finanțare. „Noi avem mai multe amendamente, dar trebuie să discutăm pe anumite sume și încă mai lucrăm la aceste încadrări pentru că nu vrem să promovăm niște amendamente doar de dragul de a le promova. Vrem ca ele să treacă”, a declarat deputatul PNL, Gheorghe Dragomir. Liderul liberalilor constănțeni a adăugat că se va axa, în primul rând, pe susținerea administrațiilor locale liberale care au datorii sau care au nevoie de sprijin în acoperirea unor investiții demarate, dar nefinalizate. Deputatul PNL a mai precizat că va susține achitarea unor datorii acumulate de către primării pentru că ele se află acum în pericolul de a se închide sau a le fi suspendată activitatea. „Am luat legătura cu primarii liberali și am înțeles că se limitează doar la acoperirea cheltuielilor curente, alte investiții noi ieșind din calcul. Și nu cred că această situație este valabilă numai în colegiul meu”, a încheiat el. Și deputatul Mihai Lupu continua, ieri, să centralizeze propunerile primarilor liberali privind investițiile pentru care există cofinanțare. „Și anul trecut am susținut că este bine să acoperim această parte de cofinanțare acolo unde se poate pentru că este important să atragi fonduri de dezvoltare”, a explicat liberalul. Potrivit lui, amendamentele vor viza, în principal, proiectele de infrastructură pentru realizarea sistemelor de canalizare sau de asfaltare și reabilitare a străzilor. Spre deosebire de colegii săi, senatorul liberal Puiu Hașotti nu a putut vorbi ieri cu redactorii ziarului „Cuget liber”. Social-democrații, preocupați de infrastructură, apărare și sănătate Și deputatul PSD Antonella Marinescu urmărește depunerea unor amendamente pentru dezvoltarea infrastructurii din colegiul său, Colegiul 9. Mai precis, este vorba despre reabilitarea, modernizarea și asfaltarea drumurilor din Faleză Nord - Mamaia, Palazu Mare și Tomis Nord. De asemenea, ea va încerca să obțină fonduri și pentru reabilitarea secțiilor de Psihiatrie și TBC din Palazu Mare. Senatorul social-democrat Nicolae Moga a declarat că vrea să depună aproximativ 30 de amendamente, cele mai multe dintre ele încadrându-se în domeniul Apărării, ordinii publice și siguranței naționale. „Am luat legătura cu primarii din județ și vreau să sprijin înființarea unor sedii de poliție sau inspectorate de poliție acolo unde nu există și sunt necesare. Voi face, de asemenea, amendamente pentru poliția de frontieră care are nevoie de fonduri pentru acoperirea cheltuielilor legate de combustibil”, a explicat Moga. În plus, senatorul social-democrat Nicolae Moga s-a arătat hotărât să se implice și în sectorul educației și al protecției sociale pentru a ajuta mai multe școli și grădinițe din județ. Nicolae Moga face parte din Comisia de specialitate a Senatului pentru apărare, ordine publică și siguranță națională.