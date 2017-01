Parlamentarii constănţeni iau în calcul un concediu fără plată în luna noiembrie

La sugestia Institutului pentru Politici Publice

Parlamentarii constănțeni iau în calcul un concediu fără plată în luna noiembrie

Institutul pentru Politici Publice a dat ieri publicității un comunicat de presă în care semnalează, printre „problemele actuale pentru redobândirea credibilității Parlamentului”, faptul că, pe fondul campaniei pentru alegerea președintelui României, Parlamentul va înregistra un considerabil absenteism la lucrări, aspect amplificat de activitățile electorale în care, fără îndoială, senatorii și deputații vor fi implicați. Astfel, IPP anticipează unele probleme care se vor înregistra în sesiunea care a debutat ieri. Una dintre cele mai importante este, fără îndoială, așa numita activitate în teritoriu, care nu va fi altceva decât o perioadă liberă dedicată campaniei electorale. În această ordine de idei, IPP propune conducerilor Camerei Depu-taților și Senatului ca parlamentarii să nu mai benefici-eze de o astfel de „activitate”, ci să își ia concediu fără plată în luna noiembrie, aspect care ar putea fi considerat drept un gest de solidaritate cu „cei 1,5 milioane de angajați din sectorul public cărora li se cere să facă același lucru”. Măsura ar reprezenta o economie deloc de neglijat la buget, iar deputații și senatorii ar da dovadă de solidaritate cu angajații din sectorul public, dar și cu restul țării, în conformitate cu „registrul” impus de actuala criză. De altfel, menționăm că parlamentarii sunt, și ei, bugetari. Liberalii nu vor doar „gesturi formale” În ceea ce-i privește pe parlamentarii liberali constănțeni, deputatul George Dragomir și senatorul Puiu Hașotti au declarat că sunt dispuși, „în principiu”, să intre în concediu fără plată, dar doar dacă acest lucru nu contravine prevederilor consti-tuționale și dacă măsura va avea, cu adevărat, vreun efect. Extrem de sceptic față de propunerea IPP, deputatul PNL al Colegiului 1, George Dragomir, a declarat că, în opinia sa, varianta unui concediu fără plată în luna noiembrie nu reprezintă o problemă, dar a menționat totodată că nu e adeptul gesturilor mărunte. El a atras, însă, atenția asupra faptului că această inițiativă, chiar dacă ar fi privită de opinia publică drept un gest de solidaritate cu cei peste un milion de angajați din sectorul public cărora li se cere să facă exact același lucru, „nu e decât ceva formal, ceva care nu ajută realmente la ieșirea din criză”. Mai mult decât atât, deputatul constănțean a reco-mandat IPP-ului „să vină el cu un plan pentru ieșirea din criză”. „Eu sunt total de acord cu acest concediu fără plată, dar doar cu condiția ca măsura să aibă efect. Pentru că cei care ar trebui să vină cu măsurile concrete nu fac nimic”, a conchis deputatul George Dragomir. La rândul său, senatorul Puiu Hașotti a precizat că, „în principiu, nu e niciun fel de problemă”, dar a atras atenția că inițiativa trebuie să fie conformă Constituției. „Nu am nimic împotrivă, dar să fie într-o formulă constituțională”, a adăugat el, explicând că un parlamentar își exercită mandatul în permanență, inclusiv în concediu. „Dacă se ia o decizie corectă, nu am nimic împotrivă”, a mai declarat sena-torul Colegiului 1, nu înainte, însă, de a își exprima, și el, un soi de scepticism: „Valul de populism și de demagogie e mare în Ro-mânia”. „O decizie corectă” Parlamentarii PD-L de Constanța Maria Stavrositu și Mircea Banias au fost, și ei, de acord cu măsura, declarându-se, de altfel, extrem de deschiși. Deputatul Colegiului 10, Maria Stavrositu, este de părere că „un astfel de gest de solidaritate este firesc în contextul de față”. „Sunt total de acord, e normal ca și noi, parlamentarii, să fim în concediu fără plată, în condițiile în care toată lumea are de suferit la momentul de față”. Cu toate acestea, deputatul democrat-liberal a făcut mențiunea că, dacă în cazul său nu vor fi probleme, nu de aceeași părere este și în ceea ce-i privește pe alți angajați din cadrul Parlamentului. „Strict în cazul meu, sunt total de acord. Dar, dacă măsura ar afecta și oameni care nu au salarii mari, nu aș avea aceeași poziție”, a conchis deputatul Maria Stavrositu. Colegul său, senatorul Mir-cea Banias, și-a exprimat, de asemenea, disponibilitatea de a adopta această măsură, considerând-o „un gest de solidaritate, o decizie corectă”. „Din moment ce Guvernul solicită angajaților din sectorul public să intre în concediu fără plată, mi se pare firesc ca decizia să ne privească și pe noi. În definitiv și noi, parlamentarii, suntem bugetari”, a declarat Banias. „Respect și chiar susțin această inițiativă”, a mai spus senatorul Colegiului 4. Nici senatorul PSD Alexandru Mazăre nu a avut vreo obiecție la propunerea IPP-ului. El a mărturisit că este de acord cu măsura concediului fără plată în luna noiembrie, neavând nicio rezervă, dar că, înainte de toate, e necesar să cunoască prioritățile Senatului din actuala sesiune. „O să discutăm la nivelul conducerii Senatului, nu e niciun fel de problemă, dar să vedem întâi ce priorități avem”, a explicat senatorul Colegiului 3.