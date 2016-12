Parlamentarii constănţeni au încredere în medicii din România

Parlamentarii constănțeni au încredere în medicii din România

Miniștrii, parlamentarii și chiar șeful statului român ar trebui să fie obligați prin lege să se trateze în instituțiile sanitare din țară. Asta crede deputatul conservator Tudor Ciuhodaru, care a și inițiat un proiect de lege în acest sens. Tudor Ciuhodaru intenționează să depună documentul la Parlament, săptămâna viitoare. Singurul caz în care persoanele care dețin funcții publice de autoritate s-ar putea trata la spitale din străinătate ar fi ca în România să nu existe specialitățile de care au nevoie. Potrivit proiectului lui Tudor Ciuhodaru, cine încalcă prevederile primului articol al legii urmează să-și piardă funcția. Deși fiecare parlamentar este liber să depună orice fel de proiect dorește, parlamentarii constănțeni consideră că demersul lui Ciuhodaru nu va avea succes și, drept urmare, nu va deveni lege. „În primul rând, este neconstituțional. Este dreptul oricărui om de a se trata cum dorește și unde dorește. Mie îmi este foarte simpatic domnul doctor și, în același timp, deputat Ciuhodaru, însă, cred că proiectul lui nu va trece. Este un proiect ușor populist. Nu poți obliga un om să se trateze într-un loc anume. Așa ceva nu se întâmplă în nicio țară civilizată”, a explicat deputata social-democrată Manuela Mitrea. Ea a mai precizat că are încredere în medicii din România și nu s-a tratat niciodată în altă țară. „Din fericire, nu sunt așa bolnăvicioasă, însă atunci când am avut nevoie de un medic, am apelat la cei din țară și am fost foarte bine tratată. Și atunci când am născut, am făcut-o la un spital de stat din țară, nici măcar nu m-am dus la unul privat”, a mai spus Manuela Mitrea. v v v De aceeași părere este și deputata democrat-liberală Maria Stavrositu. Ea a spus că nu ar avea nimic împotriva unui astfel de proiect dacă nu ar fi încălcate anumite drepturi privind sănătatea. „Nu aș avea nimic împotriva unui astfel de proiect, atâta timp cât nu ar încălca drepturile unor oameni. Mi se pare firesc să poți să decizi singur unde să te tratezi și cine să te trateze. În ceea ce mă privește, am apelat întotdeauna cu încredere la medicii din România și nu am fost dezamăgită. Noi avem medici profesioniști. Totuși, dacă aș avea o boală gravă, aș apela la un spital din străinătate, la tehnici mai avansate, dacă la noi nu aș avea șanse de vindecare. Oricum, după cum evoluează lucrurile, vom avea și noi tehnici din ce în ce mai avansate și servicii de calitate, deoarece au tot apărut spitalele private”, a declarat Maria Stavrositu. v v v La rândul lui, deputatul liberal Gheorghe Dragomir a spus că atât el, cât și familia lui au apelat cu încredere la medicii români atunci când au avut nevoie. „Nu poate fi posibil ca un astfel de proiect să devină lege. Este populist și îngrădește libertatea de a alege medicul care dorești să te trateze. Pe de altă parte, ar trebui să existe un sistem de sănătate care să-ți asigure garanția că ești tratat foarte bine. Cu toții știm că există probleme în sistemul de sănătate din România, banii sunt din ce în ce mai puțini, medicii sunt foarte prost plătiți și pleacă să lucreze prin alte țări deși sunt foarte bine pregătiți. De asemenea, ar trebui să existe garanția că există bani în sistemul de sănătate care să fie investiți în cercetare și în aparatură tehnică pentru a veni în sprijinul pacientului”, a declarat deputatul Gheorghe Dragomir. El a mai adăugat că, în ciuda deficiențelor din sistemul de sănătate românesc, nu s-a tratat niciodată în străinătate și a apelat cu încredere la medicii din România.