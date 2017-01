Parlamentari peste o ţară, ce de foame va să moară

Parlamentari peste o țară, ce de foame va să moară

Se termină și cel de-al treilea an de mandat, iar parlamentarii constănțeni par să fi uitat cu totul de cei care i-au trimis în fotoliile de senatori și deputați. Aleșii noștri s-au pierdut în sute de declarații politice și zeci de proiecte legislative semnate în colectiv care au ajuns, în mare parte, la coșul de gunoi. uitat de promisiunile electorale de genul „Suntem singura echipă care poate aduce bani județului Constanța” sau „E timpul dreptății, e vremea adevărului”. Nu au adus nici mai mulți bani, constănțenii nu au ajuns să trăiască bine și nici vremea dreptății nu a venit. Nici măcar nu s-au sinchisit să mai treacă prin satele și comunele județului, unde, nu peste multă vreme, vor striga din nou, cocoțați pe caravane și scene improvizate, că ei, politicienii vremii, le merită voturile și încrederea. Poate și banii de chirie. Senatorii - între vorbe și fapte În ceea ce privește activitatea din Parlament, nu sunt prea multe de povestit. Eforturile aleșilor în cei trei ani s-au pierdut în statisticile celor două Camere, fără urmări vizibile în viața oamenilor, de zi cu zi. Senatorul PSD Cristian Diaconescu a fost ales în 2004 în cir-cumscripția electorală Constanța, fără a avea vreo legătură cu acest județ. El este autorul unei singuri legi și a unei declarații politice. La discursuri s-a dovedit a fi campion senatorul liberal Puiu Hașotti. Vicepreședintele PNL a avut nu mai puțin de 335 de luări de cuvânt în Senat și 30 de declarații politice. Totodată, el este semnatarul și a 25 de propuneri legislative, dintre care 5 au devenit legi, iar 4 au fost respinse. Restul se află în diferite faze de dez-batere și aprobare. Dorel Onaca și-a câștigat locul în Senat din partea PRM Constanța, însă din 2006 el este democrat cu acte în regulă. Dacă Hașotti este campion la luat cuvântul, senatorul PD deține supremația în ceea ce privește proiecte de legi respinse. Din cele 41 de proiecte legislative semnate de Onaca, 33 au fost respinse la vot sau în comisii, doar două devenind, într-un final, legi. Celelalte, se află la comisii. Senatorul PNL, Vergil Șerbu, a fost plecat vreo jumătate de an la Bruxelles. A fost trimis de partid acolo în calitate de eurodeputat, însă, după alegerile din 25 noiembrie, s-a întors acasă. În cei trei ani de mandat, el se poate lăuda cu 10 proiecte legislative, dintre care două au devenit legi, 11 luări de cuvânt și 8 declarații politice. Deputăția, legile și chiria Nici deputații constănțeni nu au reușit să rupă gura târgului prin activitatea lor. Mai mult s-au făcut cunoscuți prin scandalul privind banii de chirie. Andrian Mihei este unul dintre ei. Pe lângă că a încasat timp de trei ani câte 2500 lei pe lună pentru chirie, deși avea casă în București, deputatul liberal a avut o activitate parlamentară destul de consistentă. A luat cuvântul de 127 de ori, a făcut 54 de declarații politice, i-a interpelat pe miniștrii lui Tăriceanu de 70 de ori și a semnat 28 de proiecte legislative. Doar trei au devenit legi. Liberalul Gheorghe Dragomir se poate lăuda, până acum, cu 65 de declarații politice și 19 proiecte legislative, dintre care două s-au transformat deja în legi. Tot două legi are în palmaresul parlamentar și deputatul PRM Gelil Eserghep, însă peremistul a mai depus și vreo trei interpelări diferitor miniștri. Fostul său coleg, deputatul independent ales pe listele PRM, Dan Mocănescu, a depus 36 de proiecte legislative și a avut 14 interpelări. Democrații, corigenți la legi Deputații PD de Constanța au rămas corigenți, în cei trei ani de mandat, la capitolul proiecte care au devenit legi. Stelian Duțu a depus 12 propuneri legislative iar Laurențiu Mironescu 15, însă niciuna nu a devenit lege. Au fost respinse sau se află în diferite faze de elaborare. Cu toate acestea, Duțu a excelat la luări de cuvânt, numărând 139 de intervenții în plen. De cealaltă parte, Mironescu a fost preocupat mai mult de interpelări - 47 la număr. Deși a reușit cu PLD să facă vâlvă pe scena politică din Constanța, luând fața PNL, depu-tatul Mircea Iustian nu s-a dovedit a fi un parlamentar implicat. Are la activ doar 9 luări de cuvânt, 3 interpelări și două proiecte de legi, dintre care doar unul a fost votat favorabil. Minoritar, dar vorbăreț Deputatul tătar Aledin Amet se numără și el printre cei mai vorbăreți parlamentari constăn-țeni, cu 124 de intervenții în plen. Tot el adună la finalul celor trei an de mandat și 37 de interpelări și 34 de proiecte de legi (5 au devenit legi, 5 au fost respinse, restul urmează procedurile parlamentare). Și turcul Ibram Iusein este considerat parlamentar constănțean, deși el este din organizația tulceană a UDTR. Este autorul a 6 declarații politice și a 14 pro-puneri legislative, dintre care 3 au fost votate ca legi. PSD se laudă cu aeroportul Marele succes al deputaților PSD de Constanța în cei trei ani de mandat este legea privind trecerea unui pachet de acțiuni de la Aeroportul internațional Mihail Kogălniceanu la consiliul județean. Social-democratul Eduard Martin a fost deputatul constănțean cel mai scump la vorbă. A luat cuvântul doar de trei ori și a semnat, alături de colegii săi, 11 interpelări. Corneliu Dida a avut 9 luări de cuvânt și a propus 12 proiecte legislative, dintre care doar cel cu aeroportul a devenit lege. Nici Alexandru Mazăre nu a fost prea vorbăreț de la tribuna Parlamentului, având doar 5 intervenții. El mai este semnatarul a 18 propuneri de legi, doar două având finalizare până în acest moment.