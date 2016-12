Parcurile şi spaţiile verzi din Medgidia vor intra în reabilitare

9

tardiv

Acest proiect vine f. tarziu. De ce a fost tinut in sertare pana acum? Au dreptate medgidienii sa fie revoltati si sa nu mai aiba incredere in actualul primar. Mizeria a pus stapanire pe Medgidia. Ma intreb: trebuie sa vina campania ca sa se miste ceva in oras? Si-mi raspund: Nu,nu este corect. De aceea nu vreau sa mai fiu folosit in campaniile electorale. Vreau sa va informez ca acest primar-care se crede(inca), a impartit pungi cu dulciuri in oras si cand a fost luat la intrebari de ce a pus aceste dulciuri expirate in pungi, a spus ca nu el a impartit ci probabil alt partid ca sa-l discrediteze pe el. Dar oamenii bineinteles ca nu l-au mai crezut deoarece in pungi era si "felicitarea" lui Iordache +Lupu, care demonstra ca intr-adevar punga era din partea iordacheana. De asta ce ai de spus Iordache? Si asta-i minciuna? Dragilor ziaristi,interesati-va si sa vedeti ca am dreptate. "D-le" Iordache ne-ai mintit destul si ai dat destul vina pe altii,noi nu mai putem fi mintiti. Pleaca si lasa-ne cu proiectele tale mincinoase,lasa sa vina altii sa faca aceste proiecte facute de altii si pe care cu nerusinare ti le atribui ca fiind ale tale. Sa-ti fie rusine!