Parcul industrial de la Medgidia, pe lista de priorităţi a primarului Marian Iordache

Parc industrial

In Aprilie 2008 Medgdia avea studiu de fezabilitate, plan de parcelare,11 din cele 16 avize necesare ptr parcul industrial. Moinescu ne punea la munca si ne evalua progresele in fiecare săptămana ,miercuri. Tot in Aprilie ,in parcul industrial Medgidia doreau sa investească o companie chinezeasca(fabrica se automobile ,1400 locuri de munca), alta din Spania(fabrica de detergenți,250 locuri de munca), a treia di Turcia(fabrica de anvelope,300 locuri de munca). Iordache a câștigat alegerile si ne-a obligat sa modificam studiul de fezabilitate. Rezultat ? Chinezii au făcut fabrica in Bulgaria,ceilalți doi au plecat in direcții necunoscute. Acum sub conducerea dlui Iordache suntem mai linistiti, nu mai avem programe,nu mai avem scadente,nu mai dam socoteala. Dar nici nu mai avem satisfacția lucrului măreț realizat intr-un orașele cu putine împliniri. Aveam un ghid Agenda locală 2000, făcută de NOI , funcționari de provincie,cu sprijin de la PNUD. In 2007 ,intr-o cercetare făcută de germani, eram pe locul 20 orașe in care merita sa trăiești in România. Ce importanți eram ! Acum ? Vai de capul nostru.