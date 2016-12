Parcul eolian poate aduce milioane de euro oraşului Murfatlar

Parcul eolian poate aduce milioane de euro orașului Murfatlar

Ştire online publicată Marţi, 07 Decembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Având în vedere faptul că de la an la an bugetul local este redus semnificativ de către hotărârile guvernamentale, primarii se văd puși în situația de găsi surse de finanțare alternative pentru a soluționa problemele comunei. Multe administrații locale constănțene întrevăd salvarea bugetului în investițiile eoliene. Primăria Murfatlar are în vedere construirea unui parc eolian pe teritoriul orașului. Conform declarațiilor primarului Gheorghe Cojocaru „momentan, totul este la stadiul de proiect. Cererea pentru certificatul de urbanism este gata însă trebuie să așteptăm autorizațiile necesare”. Acesta afirmă că „valoarea investiției este de aproximativ 150 milioane de euro. Planul conține aproximativ 53 de turbine ceea se înseamnă o sumă de aproximativ 3 milioane de euro pe bucată.” Parcul va fi amplasat pe terenurile aflate în proprietatea domeniului Murfatlar și va fi împărțit în trei zone: lângă stațiunea experimentală Valu lui Traian, în zona fermelor 4 și 5 după canal și în apropiere de comuna Bărăganu. „Hârțogăria“ îngreunează procesul Investitorul acestui proiect este firma Eolia Invest, al cărui sediu se află pe teritoriul administrativ al orașului. În ceea ce privește numărul locurilor de muncă pe care a proiectul le va oferi, primarul declară că „nu se poate discuta des-pre acest aspect, deoarece investitorul încă este implicat în obținerea avizelor din partea A.C.M., din partea autorităților aeronautice și a altor instituții. Hârțogăria aceasta este dificilă și durează mult”. Contactat telefonic, unul dintre consultanții Eolia Invest, Daniel Damian, confirmă spusele primarului și afirmă că „finalizarea proiectului este o muncă destul de grea. Suntem încă în partea de debut a documentației. Abia la sfârșitul lunii ianuarie, se poate vorbi despre lucruri concrete. Un astfel de program necesită foarte multe studii, de la cele ale terenului pe care vor fi amplasate turbinele până la studii privind impactul asupra mediului, a naturii”. Conform specialiștilor în idei de afaceri și dezvoltare, documentele necesare pentru avizarea unui astfel de proiect sunt multiple și diferă în funcție de zona în care va fi amplasat parcul. Spre exemplu pentru parcurile eoliene ce vor fi amplasate în zona Dobrogei, se solicită confirmări oficiale că turbinele nu se află pe coridorul de migrație a păsărilor. Fondurile Europene, speranță pentru dezvoltare În privința surselor de finanțare, Daniel Damian declară că „se vor accesa Fondurile Europene cu siguranță, însă este prematur să vorbim despre așa ceva. În primă instanță, trebuie consultată o listă de condiții de eligibilitate. După aceasta se poate discuta de un proiect de finanțare și un proiect de efectuare”. Beneficii de milioane de euro pentru oraș Potrivit declarațiilor primarului, consolidarea unui astfel de proiect va fi de un real beneficiu pentru Murfatlar. „Numai taxa de autorizare va fi de 1,5 milioane de euro, iar din momentul în care parcul va intra în funcțiune se va colecta, anual, suma de 30 de miliarde de lei vechi. Acești bani vor fi investiți în buna gestionare a problemelor comunei.” Reacții pozitive din partea consilierilor locali În ceea ce privește discuțiile pe care primarul le-a avut cu consilierii locali legate de acest proiect, el spune că „sunt încântați, însă felul în care această acțiune va fi finalizată depinde de societate dacă va reuși să ia toate avizele”. Alexandra BĂLAN