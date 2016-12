Primarul George Scupra:

"Parcul de recreere de pe malul lacului Siutghiol este la un pas de finalizare"

Primarul orașului Ovidiu, George Scupra, se apropie cu pași repezi de finalizarea unei noi lucrări începute anul trecut, lucrare pe care locuitorii o așteaptă cu nerăbdare. Mai exact, este vorba despre proiectul ce vizează amenajarea unui parc pe o suprafață de 5.725 mp, situată între strada Pescarilor și lacul Siutghiol, pe malul apei, lucrare care a început anul trecut și are în vedere creșterea atracției turistice a orașului, respectiv crearea de noi locuri de petrecere a timpului liber pentru locuitori. Deoarece lucrările se apropie de final, reprezentanții autorității publice lo- cale din Ovidiu intenționează să inaugureze parcul chiar în preajma sărbătorilor pascale pentru ca cei mici alături de părinți sau bunici să se poată recrea într-un spațiu cu verdeață.„Parcul de recreere de pe malul lacului Siutghiol este la un pas de finalizare. Cu acest proiect pot să spun că mi-am mai atins o promisiune făcută locuitorilor. Parcurile au devenit o necesitate și în ceea ce privește dezvoltarea armonioasă a unei urbe civilizate. Zonele de relaxare, odihnă, combinate cu locurile de joacă pentru copii sunt solicitate tot mai mult de către cetățeni. Ca urmare, se depun eforturi susținute pentru amenajarea și modernizarea locurilor de joacă integrate în spațiile verzi. Până acum, malul lacului nu a fost fructificat. Implementarea acestui proiect, rezultat al inițiativei locale a orașului Ovidiu și vizând măsuri de îmbunătățire a spațiilor verzi din oraș, va determina îndeplinirea normelor europene de securitate, ecologice și estetice de amenajare a parcurilor publice”, a declarat primarul George Scupra.În cadrul lucrărilor de modernizare și amenajare a parcului de recreere este amenajat un amfiteatru cu scenă pentru concerte sau spectacole de mică anvergură, terase verzi, în zona de relaxare, prevăzute cu bănci și vegetație specifică, loc de joacă pentru copii cu locuri de stat, bănci perimetrale, o zonă verde dotată cu mese pentru șah. Totodată, se vor mai amenaja o fântână arteziană, alei pietonale, se vor planta arbori și arbuști, se vor monta bănci și coșuri de gunoi, se vor realiza pergole din lemn, precum și realizarea a două platforme ce pot găzdui spectacole, concerte, târguri sau expoziții. De asemenea, în parc se va monta un observator astronomic care va cuprinde patru telescoape panoramice.Edilul a explicat că proiectul este realizat cu fonduri europene, valoarea proiectului fiind de 8,1 milioane lei, contribuția Primăriei Ovidiu fiind de numai 2% din suma totală.Pe de altă parte, șeful adminis-trației publice locale a dat startul campaniei de curățenie generală a orașului, acțiune care are loc, în principal, primăvara. Drept urmare, în cadrul acestui proiect vor fi reparate mai multe străzi, iar canalele vor fi decolmatate. În plus, în urma discuțiilor avute cu locuitorii, primarul George Scupra și echipa lui de consilieri au decis ca în oraș să se amenajeze două parcări, una dintre ele fiind amplasată pe strada Primăverii, iar cealaltă în apropiere de cimitirul din oraș.O altă parcare care urmează a fi amenajată este situată chiar lângă cimitirul din oraș. De asemenea, toate cimitirele din satele care aparțin de Ovidiu vor intra în procese de curățenie.