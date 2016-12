Primarul Dumitru Chiru:

"Parcul central va fi inaugurat de Ziua Comunei Lumina"

În momentul de față, se află în lucru mai multe proiecte de infra-structură pentru care s-a primit finanțare în valoarea de patru mili-oane de euro.Din acești bani se are în vedere realizarea proiectului ce vizează introducerea alimentării cu apă potabilă în localitatea Sibioara, introducerea rețelei de canalizare și construirea unei stații de epurare la Oituz, precum și asfaltarea mai multor străzi din comuna Lumina.„În momentul de față, se lucrează la toate proiectele. La toate cele trei proiecte pentru care am primit finanțare de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, administrația locală participă cu o cofinanțare de 2%. În plus, de Ziua Comunei Lumina vom inaugura noul parc central care este o frumusețe. Parcul central, care se întinde pe o suprafață de 3.400 de metri pătrați, este realizat cu bani de la bugetul local. Va fi locul unde pensionarii se vor putea odihni, iar copiii se vor bucura deoarece vor avea unde să se joace în voie, fiind amenajate mai multe locuri speciale pentru ei.Este un loc unde au fost plantate flori, plin de verdeață și de culoare, fiind amenajate mai multe spații de recreere precum și spații de joacă pentru cei mici. Sper ca oricine va ajunge în parc să se relaxeze cu adevărat”, a declarat primarul comu-nei Lumina, Dumitru Chiru.Totodată, el a explicat că, în urmă cu câteva săptămâni, ca urmare a realocării de fonduri în cadrul proiec-tului „Îmbunătățirea rețelei de străzi în Comuna Lumina”, firma constructoare, căreia i-a fost atribuit contractul, a reînceput lucrările de reabilitare pe strada Câmpului din localitatea Lumina. Este vorba de tronsonul strada Pelican - strada Crizantemelor, acolo unde au fost montate deja bordurile și au fost demarate lucrările de ame-najare a străzii pentru turnarea de covor asfaltic. Valoarea estimativă a proiectului este de 15.790.624 de lei fără TVA, iar fondurile provin de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.De asemenea, în această perioadă, se pietruiesc toate drumurile din satele Oituz și Sibioara. Administrația locală își dorește ca lucrările aferente acestor obiective, începute în 2014, să fie finalizate în acest an.