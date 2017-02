Parchetul General va continua ancheta privind elaborarea OUG 13

Ancheta privind OUG 13 va fi continuată de Ministerul Public în ceea ce privește "strict aspectele penale, care țin de competența ministerului", a declarat marți dimineața procurorul general Augustin Lazar, inaintea ședinței Consiliului Superior al Magistraturii."Ministerul Public in niciun caz nu va face evaluarea oportunității", a precizat Augustin Lazar. Procurorul general al României a adăugat ca "in cadrul sectiei penale va continua aceasta ancheta".Ancheta va continua pentru ca procurorul este obligat sa afle adevarul cu vedere la faptele, persoanele si imprejurarile in care au fost comise faptele, a mai spus Augustin Lazar.Curtea Constitutionala a admis, luni, ca exista un conflict juridic de natura constitutionala intre Ministerul Public si Guvern pe tema anchetei privind OUG 13. Sesizarea a fost facuta de presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu.