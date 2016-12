Parc de distracţii pentru copiii din Agigea

Parc de distracții pentru copiii din Agigea

Primarul din Agigea, Cristian Cârjaliu, le-a făcut copiilor din comună o surpriză cu două zile înainte de Sfântul Nicolae. Mai exact, sâmbătă, la ora 11.00, a avut loc inaugurarea unui parc de distracții pentru copii, sub denumirea de „Țara Piticilor”. Acesta este primul loc de joacă modernizat fiind dotat cu fel și fel de leagăne, balansoare și topogane. Investiția este realizată cu bani de la bugetul local al primăriei și, în ciuda crizei, o mare realizare a primarului pe care nu a promis-o în campania electorală. „Este ceva în plus față de ceea ce am promis. Mai mult, intenționez ca anul viitor să mai fac alte trei asemenea parcuri. Unul dintre ele va fi în satul Lazu iar celelalte două vor fi în Agigea”, a declarat primarul Cristian Cîrjaliu.