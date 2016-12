Parazitarea în „interes naţional“. Ce face Băsescu cu UNPR?

2

Muzeul figurilor de ceara

Ideea nu este a mea.Nea Dede,nea Dede Perodin detine licenta.La alegerile din anul 2012, nea Dede spunea ca PPDD Constanta a facut "o figura frumoasa".De aici vine si propunerea mea de a infiinta un muzeu al figurilor de ceara sau al figurantilor din politica romaneasca. Cladiri abandonate avem in oras,politicieni defecti avem.De ce sa nu deschidem un muzeu al figurilor ? De la Bombonel ne intereseaza glontul de argint.Ala care a trecut pe langa beregata lui si s-a oprit in coarnele cerbului din perete.Ala care l-a speriat pe procuror.Cel mai valoros obiect ramas de la Mazare este basca lui rosie.Cat mi-am dorit sa o am in fata.Cel putin sa-mi dea voie sa o ating.Sa vad sandalutele lui verzi,pantalonii rosii,fularul fashion....Ar fi un vis frumos.Figura lui Dan Diaconescu as vrea sa o vad expusa intr-un tomberon.Chiar,unde o fi tomberonul ala din televiziunea poporului ? Pentru Basescu avem la dispozitie un etaj intreg.Acolo vor fi expuse suvitele lui de par,de la moț ,de la botez ,de la nunta,de la Cotroceni si multe altele.Gica Slabu este celebru in tamponari.Cel putin un surub,un volan,un far spart as vrea sa le expunem la muzeu.Iar pe domnul Fagadau,fiul lui Mazare, trebuie sa-l avertizam ca este posibil sa-i dispara ochelarii de soare sau cravata de om serios.Trebuie sa fie foarte atent.Eu as fi multumit sa-i smulg ce putin un nasture de la haina.As face avere cu un singur nasture.Va inchiputi cum s-ar inghesui turistii ? Undei nasturele lui Fagadau,vrem sa-l atingem,vrem sa-l vedem ! Cat costa biletu' ?