Parada şchiopilor în ţara orbilor

INVALIZII POLITICIANISMULUI ROMANESC

Decapitarea voluntara sau nu , este doar o simpla manevra politicianista care nu va avea efect in conditiile in care PNL nu a pregatit din timp oameni de valoare . Faptul ca Dragnea si Ponta au devenit embleme nu schimba cu nimic situatia . Electoratul pesedist si nu numai nu este influentat prea mult de faptul ca respectivii au fost condamnati sau vor fi . Ei , sau altii ca ei , vor primi destule voturi ca sa le asigure victoria in alegeri . Majoritatea cetatenilor privesc cu simpatie astfel de " eroi " satisfacuri ca sunt condusi de niste indivizi asemnatori lor .Politicianismul romanesc este Hidra din Lerna ( la noi coruptia ) careia daca-i taiai un cap cresteau alte doua in loc . Romania nu are inca un Hercule care s-o ucida . Regretabil este faptul ca in conditiile luptelor '' sangeroase " pe plan politic , cand este nevoie de lideri autentici , PNL a ajuns pe mana unei personae care nu are calitatile cerute unui lider . Oricum , Victoria PSD nu se va datora calitatilor , succeselor , realizarilor sau lipsurilor , ci slabiciunii PNL si a celorlalte formatiuni de dreapa , incapabile sa se solidarizeze cel putin cu ocazia alegerilor . Faptul ca in politica romaneasca , astazi , toti sunt orbi si schiopi se datoreaza complicitaii celor care-I voteaza , majoritatea din motive lesne de inteles : lipsa de pregatire politica , interese personale sau de grup , absenta spiritului civic etc. Politicianistii nostril sunt schiopi si orbi dar au in schimb maini dibace , specializate in sterpelirea banilor de la buget , adica din buzunarele noastre . A fost o vreme cand cel care fura o paine era spanzurat . Astazi , cel care fura sume imense poate fi premier , ministru , parlamentar , lider de partid , primar , prefect etc . DNA da lovituri selective , joaca un rol important , dar situatia nu se va schimba . Merita sa stai in puscarie doi -trei ani si sa ramai cu milioanele furate . Mai degraba schiopii si orbii de care vorbim sunt invidiati si admirati de catre prostimea care sta cu gura cascata asteptand sa le cada para malaiata .