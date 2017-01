Pană vrea să schimbe faţa judeţului Constanţa printr-un concurs internaţional de proiecte

Pană vrea să schimbe fața județului Constanța printr-un concurs internațional de proiecte

Ştire online publicată Joi, 29 Mai 2008. Autor: Cuget Liber Online.

- Cum comentați sondajul de opinie prezentat de Realitatea TV, potrivit căruia PSD ar câștiga județul cu peste 50 de procente? - Sondajul prezentat de Realitatea TV a fost o făcătură. Nu mă refer la ceea ce se întâmplă la nivel național, la Iași sau la Timișoara, ci mă refer la ceea ce se întâmplă la Constanța. Sondajul a fost făcut de aceiași operatori care l-au dat în 2004 pe Mazăre cu 84%, iar acum ni-l dau cu 75%, în condițiile în care nu suntem chiar coborâți din corcoduș. În patru ani în care nu a făcut nimic, îmi este greu să cred că peste 50% din populația Constanței ar merge la vot pe mâna PSD. Așa că au făcut acest sondaj pentru a începe manipularea opiniei publice, inhibând alegătorii și discreditând concurența. Miza a fost în special acea zonă a celor „nu știu”, „nu votez”, care, în contact cu un asemenea sondaj de opinie, nu mai ies deloc la vot pe motiv că „jocurile sunt deja făcute”. - Cu ce proiecte concrete veniți la șefia județului Constanța? Toată lumea se centrează în jurul acelorași probleme: infrastructura, apa potabilă, canalizare, etc. Eu însă mi-am propus să văd ce s-a întâmplat în acești patru ani de zile și am ajuns la concluzia că nu s-a întâmplat nimic care să ne îmbunătățească nivelul de trai, condițiile de viață. Avem un județ bogat, cu foarte mulți oameni săraci. Principalele probleme pe care le-am identificat în această perioadă se centrează pe lipsa unor mari investiții capabile să creeze locuri de muncă, ceea ce a generat o sărăcie lucie în multe dintre localitățile județului. De aceea, să vin cu un program sau altul ar fi ca și cum aș încerca să fac primăvară cu o floare sau două. În schimb, eu mi-am propus următorul lucru: sunt atât de multe lucruri de făcut plecând de la urbanism și dezvoltare indus-trială încât mă gândesc ca în septembrie să avem un congres internațional pe care să îl dedicăm Constanței, la care să fie invitați de la marile companii din lume, reprezentanți ai Băncii Mondiale și ai BERD, oameni capabili să investească sau să susțină proiecte pentru dezvoltarea județului. Aș organiza și un concurs internațional despre ce ar trebui să însemne Constanța, cu proiecte capabile să dea o altă dimensiune și înfățișare orașului. Aș lua toate proiectele din turism, nu numai cel litoral, ci și cel ecumenic, cultural, arheo-logic, deoarece avem lucruri extraordinare de arătat, și aș crea cel puțin cinci trasee turistice de excepție în județul Constanța. De asemenea, aș veni cu ideea de reconstrucție a celorlalte zece orașe din România. La unele dintre ele aș merge chiar pe ideea de reconstrucție urbană pentru că ele se numesc orașe (Băneasa, Negru Vodă, Basarabi și Hârșova), dar nu sunt așezări urbane. - Ce șanse aveți la primăriile din județ? Vom avea primari ai PC? - Am oameni foarte buni în teritoriu, care au șanse reale să câștige primării din județ. Îl avem pe Constantin Giurgea la Eforie care poate trece în turul doi, Costel Popescu la Ovidiu, Vasilică Lețea la Albești, Natalia Crăciun la Lipnița, un tânăr profesor universitar la Năvodari care poate ajunge în turul doi. Sunt oameni pregătiți, foarte bine cotați, care pot reprezenta comunitățile respective.