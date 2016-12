Până când trebuie plătită taxa de promovare a staţiunii Mamaia

Până când trebuie plătită taxa de promovare a stațiunii Mamaia

Aleșii locali ai municipiului Constanța s-au reunit, astăzi, în cadrul unei ședințe de Consiliu Local unde au votat proiect ce vizează taxa de promovare a stațiunii Mamaia.În ceea ce privește încasarea acestei taxe, ea trebuie achitată până la 1 iunie pentru spațiile de locuit și agenții economici, iar pentru cei care încep activitatea după această dată, termenul de plată, este de 30 de zile. Reprezentanții autorității locale au spus că, din calculele lor, banii colectați din această taxă ar trebui să fie de aproximativ 600.000 euro. Astfel, proprietarii de hoteluri sau de pensiuni, patronii de cazinouri sau de magazine, dar și cei care au apartamente în stațiune vor plăti o taxă anuală cuprinsă între 100 și 4.000 de lei.Cel mai mult, adică 4.000 de lei pe an, vor plăti proprietarii de hoteluri și cazinouri. Cei care au cluburi, terase și restaurante ar urma să achite o taxă de 3.500 de lei pe an. Proprietarii de moteluri, vile, cabane, campinguri și pensiuni vor plăti 3.000 de lei pe an. Farmaciile, atelierele foto, sălile de jocuri și spălătoriile auto ar urma să plătească 2.000 lei anual. Totodată, chiar și cei care fac comerț ambulant ar urma să plătească o taxă anuală între 400 și 1.000 de lei, iar pentru proprietarii de case și apartamente taxa va fi de 100 de lei pe an.Conform proiectului, din această taxă, 30 % va reveni Primăriei Constanța, iar restul de 70 % se vor duce în contul deschis de Asociația Patronală Mamaia, care ar urma să finanțeze participarea la evenimente și târguri de profil din țară și din străinătate.