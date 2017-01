„Până acum, primarii au fost trataţi ca ospătarii, cu nişte salarii de mizerie“

Primarul Năvodariului, Nicolae Matei:

„Până acum, primarii au fost tratați ca ospătarii, cu niște salarii de mizerie“

Primarii au motiv de bucurie după ce, ieri, Camera Deputaților a aprobat majorarea salariilor acestora de la 1 iulie, un amendament în acest sens fiind introdus la ordonanța 103/2013, la propunerea vicepremierului Liviu Dragnea.După adoptarea ordonanței, președintele Asociației Orașelor din România, primarul din Năvodari, Nicolae Matei, a spus că este mulțumit de decizia care s-a luat, deoarece era nevoie de o majorare a salariilor primarilor, mai ales a celor de la comune. „În calitate de președinte al Asociației Orașelor din România, am participat alături de colegii mei de la Asociația Comunelor din România și cei de la Uniunea Consiliilor Județene, la Ministerul Dezvoltării, la discuții cu vicepremierul Liviu Dragnea. Se impunea majorarea salariilor primarilor, mai ales a celor de la comune, care erau sub orice critică. Până acum, noi, primarii, am fost tratați ca niște ospătari, cu niște salarii de mizerie pe principiul că… lasă, că se descurcă ei! Nu este corect așa ceva. Reprezentăm cetățenii unei localități și nu merităm să fim tratați așa în raport cu alte categorii profesionale, cum ar fi șefii de poliție, procurorii sau judecătorii!”, a declarat primarul Nicolae Matei. El a spus că salariul său net se ridică la suma de 3.000 de lei, iar în urma acestei majorări, va crește cu 15%. Deși edil de municipiu, nici primarul din Medgidia, Marian Iordache, nu era mulțumit cu banii pe care-i lua după o lună de muncă la primărie, respectiv 3.200 lei net. Primar al comunei Cumpăna, dar și președinte al filialei constănțene a Asociației Comunelor din România, Mariana Gâju, una din persoanele care a militat pentru majorarea retribuțiilor tuturor funcționarilor publici din administrație, s-a arătat mulțumită pentru că au fost mărite salariile.„Ca primar al comunei Cumpăna, câștig 1.900 de lei lunar, dar am colegi de la alte comune mai mici care câștigă mai puțin, deși responsabilitatea este foarte mare”, a spus Mariana Gâju. La rândul lui, vicepremierul Liviu Dragnea a declarat, în plen, că acesta este un act de dreptate pentru aleșii locali, care, indiferent de culoarea politică, au dreptul la un salariu decent. „Acest amendament pe care l-am făcut prevede o reașezare a salariilor din administrația locală. Cred că se poate numi înfăptuirea unui act de dreptate în ceea ce privește aleșii locali. Salariile cresc simțitor la primarii și viceprimarii de comune, o creștere mică la viceprimarii municipiilor de categoria a doua, la președinții de consilii județene nu se măresc salariile”, a explicat Dragnea.Cu cât se vor majora salariile Liviu Dragnea a mai arătat că nu vor fi alocați bani în plus la buget și că măsura se aplică de la 1 iulie pentru încadrarea în plafonul bugetar. Potrivit articolelor adoptate de deputați, începând cu data de 1 iulie 2014, pentru funcțiile de demnitate publică alese de la nivelul administrației publice locale, indemnizațiile se stabilesc potrivit Legii cadru 284/2010, respectiv prin înmulțirea coeficienților de ierarhizare prevăzuți cu valoarea de referință de 600 lei. Pentru cei ale căror indemnizații stabilite pentru luna iunie 2014 sunt mai mari decât cele stabilite în Legea-cadru 284/2010, se menține în plată cuantumul indemnizațiilor avute. Pentru consilierii locali, respectiv consilierii județeni, indemnizațiile de ședință prevăzute în Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali se stabilesc prin aplicare la indemnizațiile corespunzătoare primarilor, primarului general, respectiv președinților consiliilor județene stabilite, conform prevederilor legale în vigoare, pentru luna decembrie 2013. Concret, vor crește salariile unui număr de 6.339 de aleși locali, după cum urmează: primarii și viceprimarii de comună cu 44,4% - 50,1%; primarii și viceprimarii de oraș cu 8,7% - 16,6%; viceprimarii de municipiu categoria II și primarii de municipiu categoria I și II cu 1,4% - 7,2%; primarul general cu 5,5%. Nu cresc salariile pentru un număr de 261 de aleși locali, deoarece au salarii mai mari decât cele rezultate din aplicarea legii 284/2010; președinții și vicepreședinții de consilii județene și viceprimari generali; primarii și viceprimarii de municipii reședință de județ și viceprimarii de municipiu categoria I.