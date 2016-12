Palaz: Voi anunţa săptămâna aceasta funcţia pentru care candidez

3

Caludiu Iorga Palaz

Acum poate ca va raspunde si pentru gramada de decizii idioate pe care le-a luat in Constanta si care au fost anulate de catre instanta, in ce baza legala si-a trecut numele pe masina institutiei, masina care a fost cumparata din banii nostri, ai contribuabililor ! Poate se va gandi cineva sa le verifice averile, si lui si tatalui lui ! Nu cumva afacerile lui ta-su au prosperat cat timp a fost Palaz prefect ? De ce a umplut Constanta cu afise cu poza lui ? Din ce bani ? Constantenii nu vor mai vota PDL-sti, am vazut ce ne-au facut pana acum !