Palaz şi Stavrositu l-au luat la tăvăleală pe Mazăre

Daca ne referim strict la contractul de concesionare cu grupul Queen,inclin sa cred ca Mazare a avut un mic ghinion.Ca sa nu fiu rautacios,dati-mi voie sa-l consider nevinovat in cazul asta.In schimb,daca inventariem constructiile incepute si neterminate sau structurile din beton si fier abandonate(inclusiv pe str.Taian),pot sa spun ca Mazare nu se pricepe in administratie.Pot spune ca Mazare este un incompetent si un om de afaceri nepriceput.Dar,vad ca afacerile personale merg foarte bine.Este drep,si eu sunt bun in afaceri,dar cand fac afaceri cu banii altora.Cu banii mei,nu am curajul sa fac afaceri.Cand Mazare a spus ca "faraonii" din Peninsula il cam deranjeaza,am crezut ca a facut doar o gluma.Cand tot centrul istoric a ajuns un veceu urban,am crezut ca are totusi un plan de reconstructie.Dar,cand Mazare a spus ca vrea sa scoata "fata urata si batrana la mezat",atunci si-a dat arama pe fata.Acum nu mai am niciun dubiu,ne dispretuieste.Uitati-va in in ochii lui,uitati-va la hainelele lui si o sa vedeti cata scarba are fata de cei prezenti la adunare.In ziua de azi,golanii se numesc neconformisti.Mazare dispretuieste tot ce aminteste de batranul Tomis:mostenire istorica, arhitectura veche,specific locat,turism,absolut tot.In concluzie:Mazare este cel mai mare dusman al orasului.Pentru toate astea,iti promit o "reclama" pe cinste domnule "neconformist".