Palaz şi Chiru, figuraţii electorale cu mult fum. Chiţac pierde pe mâna lor

Draga "a-mirabilis"

Cu toate ca nu-mi plac discutiile pe forum,simt nevoia sa comentez cel putin azi cand ne aflam la o rascruce de drumuri.Simt aceasta nevoie pentru ca in Constanta nu gasesti un ziar unde poti sa citesti un comentariu politic serios sau neutru/echidistant.Nu stiu daca ati observat,aici in provincie nu avem analisti politici locali.Daca ar exista asa ceva,probabil ca noi am comenta mai putin sau mai scurt.Ne multumim cu cateva analize politice facute de Bucuresti unde Constanta este amintita in fuga.In rest,avem multa patima in noi ca la un meci de fotbal.Constanta nu este un stadion,nici o mingie de fotbal si cu atat mai putin,noi "postacii" nu suntem microbisti.In primul rand eu nu cred in fatalitate,nu cred in Soros si nici in coalitii antiromanesti.Numai oamenii slabi ,dictatorii si comunistii arunca vina pe altii.Pe Fagadau as vrea sa-l intreb cand a fost sincer,cand a spus adevarul ? A fost sincer cand l-a slujit pe Mazare sau cand ne-a prezentat "planul de salvare" al Constantei ? Nu cred ca stie sa raspunda.Eu nu inteleg cum poti sa acorzi atata incredere unui om dupa ce el te-a mintit.Referitor la "greva" electoratului,eu cred ca este ceva nou pentru Romania si singura arma de distrugere in masa contra politicienilor mincinosi.Politicienii sa inteleaga ca noi nu suntem vite si nici proprietatea lor.Cu mine nu face coalitii nici ALDE nici PNL,PSD,nici dracu sa-i fugareasca.Numai ei fac coalitii.Greva de azi a electoratului este un semn rau pentru toata clasa polittica asa cum a semnalat chiar si Fagadau.Parlamentul ca institutie a fost inventat tocmai pentru a evita ciocnirile din strada,revoltele,razboailele civile,varsarea de sange.Parlamentul aduce pace sociala,asta e menirea lui.Cand parlamentarul nu ma reprezinta,eu sunt un potential dusman al sistemului.Ceva asemanator se intampla si cu legitimitatea obtinuta de un primar(in cazul nostu Fagadau) in urma unui scrutin.Daca un primar a obtinut doar 16% din voturi,inseamna ca el aproape nu are legitimitate dar mai ales sprijin social.Fagadau trebuie sa inteleaga,trebuie sa inteleaga toata clasa politica.S-a demonstrat ca romanul are multa rabdare.Dar este de ajuns doar o singura scanteie pentru a da foc la casa de nebuni.(vezi decembrie 1989.,vezi Colectiv)