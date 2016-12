Palaz lasă Prefectura pentru bătălia electorală: O să sară sânge!

Claudiu Palaz a declarat, ieri, în contextul ultimei conferințe de presă susținută la Prefectura Constanța că odată cu eliberarea din funcție, va renunța și la reținerile pe care le-a avut până în prezent față de adversarii săi politici.„Există o diferență dintre discursul unui prefect și discursul unui om politic. Dacă până acum am avut anumite rețineri și m-am ferit să fac declarații politice cu privire la anumite persoane, acum că nu mai ocup această funcție nu voi mai avea nicio reținere și voi spune lucrurilor pe nume”, a declarat Palaz.Deși a evitat să vorbească despre funcția pentru care se va lupta la alegerile locale, surse din cadrul Prefecturii au declarat că Palaz va intra în competiție electorală pentru șefia Consiliului Ju-dețean Constanța. Referitor la scrutin, fostul Prefect a menționat doar faptul că își dorește „o luptă corectă, fără furăciuni”.„Nu vreau să discut despre funcția pentru care urmează să candidez. Prefer să nu port această discuție în cadrul Instituției Prefectului pentru că așa mi se pare civilizat și pentru că anticipez că o parte din presă se va lega de acest aspect dacă o voi face. Pot doar să vă spun că îmi doresc o luptă corectă, fără furăciuni. (…) Despre platforma mea electorală chiar nu vreau să discut aici. Nu este un loc pentru discuții politice, prefer să fiu apolitic până voi ieși pe ușa Prefecturii. Voi face o conferință de presă, în cursul acestei săptămâni, într-o altă locație. Oricum, nu accept să plec așa…«încui ușa și am plecat». Cât am fost în Prefectură timp de 12 ani mi-am făcut treaba bine, în toate funcțiile pe care le-am ocupat, de aceea am decis să susțin tot aici, ultima conferință de presă”, a declarat Palaz.Palaz a demisionat de pe 18 aprilieFostul prefect al județului Constanța a menționat că pe parcursul activității sale a avut o colaborare foarte bună cu mai toți primarii din județ, indiferent de culoarea politică a acestora, colaborare pe care speră să o păstreze și în continuare.Întrebat cu cât timp înainte trebuie să demisioneze un prefect pentru a intra în cursa electorală, Palaz a specificat că termenul legal prevăzut este de 50 de zile înaintea alegerilor. Totuși, acesta a specificat că în ceea ce îl privește, demisia a fost depusă încă din data de 18 aprilie.În plus, Palaz a menționat că a dat dispoziție ca toate panourile și inscripțiile care îi poartă numele să fie date jos. La solicitarea presei, Claudiu Palaz a discutat din nou despre sursa de finanțare pentru panourile din județul Constanța.„Așa cum v-am mai spus, acele panouri nu sunt făcute din bani pu-blici. A fost o colaborare între Instituție și o firmă care a dorit să promoveze activitatea Prefecturii Constanța și, implicit, acțiunile Gu-vernului. Erau menite să promoveze instituția, nu pe mine ca persoană. Persoanele care s-au ocupat de partea de PR mi-au spus că cel mai bine este ca pe panouri să apar eu”, a explicat Palaz.Referitor la numirea unui nou prefect, Palaz a menționat că acest lucru se va decide în cursul săptămânii viitoare. El a precizat că Aura Bozdoacă a fost într-adevăr propusă pentru funcția de prefect, dar a menționat că nu este autorul acestei propuneri. Cu privire la înlocuirea sa cu subprefectul Aidân Curt-Mola, Palaz a menționat că acesta „asigură interimatul până la numirea unui nou prefect, dar nu este prefect interimar”.