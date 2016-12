Palaz i le pregăteşte lui Mazăre

2

javre portocalii

am incredere in CONSTANTENI, ca nu se lasa inselati de aceste LEPRE PORTOCALII. TARA este pe culmile dezvoltarii, oamenii o duc din ce in ce mai bine sub comanda acestor LEPRE PORTOCALII, DECI II VOM VOTA INCONTINUARE TOT PE EI. Ii auzi vorbind, parca TARA este condusa de opozitie.