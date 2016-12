Palaz a zidit uşa magazinului de etnobotanice de lângă Spitalul Judeţean

2

Sunteti idioti!

bah ce minte scurta aveti toti =)) droguile sunt mai santoase decat or sa fie tutunu si alcool acceptat de societeta voastra pisata intr-un milion de ani si singuru motiv pt care nu se legalizeaza este ca nu poti pune taxe pe asa ceva sa isi scoata si statu un ban cinstit...deasta inca mai sunt shopurile...si in al doilea rand substantele astea din cate am observat au linisti asa zisii golani + cum va permiteti sa aveti tupeul sa etichetati ca o problema "drogatii" cand spitalul acesta e plin de TBCisti de la tutun si alcoolici sunt la orice coltz de sdrada cu cheff de scandal la orice ora...serios...eu nu am vazut cazuri de accident, scandaluri, crime etc. sub infleunta drogurlor in comparatie cu alcoolul cel putin. Nu exista interese financiare cu drogurile deasta se arunca atat demult cacat cu massmedia legat de ele...ca ne distrug copii viata societatea si asa mai departe daca chiar era asa numai era tutunu legal...ironic nu? tutun este resposabil pt mai multe mutati genetice decat radiatiile cu UV daremite drogurile..de la heroina esti clean in 2 ani de zile de la tutun chiar si dupa 10 ani de zile. BTW cum dracului se face ca SpiceShopul de la spital singurul din cta este detinut de un ofiter de politie? cum se face ca vine dicotu non stop sasi traga partea de acolo? SpiceShop is Big Bussiness pt ca platesc taxe pe ele! asa ca mai scutitine dracului de problema drogurilor.