Palatul Cotroceni va fi iluminat în albastru

Ştire online publicată Sâmbătă, 02 Aprilie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Administrația prezidențială anunță că se alătură campaniei internaționale ”Light It Up Blue”, lansată în semn de solidaritate cu persoanele diagnosticate cu autism, astfel că, în noaptea de sâmbătă spre duminică, Palatul Cotroceni va fi iluminat în albastru.Cu ocazia Zilei Internaționale de Conștientizare a Autismului, Administrația Prezidențială participă la Campania ”Light It Up Blue” prin iluminarea în albastru a Palatului Cotroceni, în semn de solidaritate cu persoanele care se confruntă cu această boală, anunță un comunicat al Administrației prezidențiale.Prin această inițiativă, Administrația Prezidențială se alătură celorlalte instituții ale statului și comunității internaționale care susțin demersurile întreprinse pentru înțelegerea, cunoașterea și tratarea acestei afecțiuni. Astfel, în noaptea de 2 spre 3 aprilie, Palatul Cotroceni va fi iluminat în albastru, în intervalul orar 20.00 - 6.00.Autismul este una dintre cele mai severe tulburări neuropsihiatrice și poate afecta orice familie, indiferent de condiția socială, zona geografică sau nivelul de educație. În România, aproximativ 30.000 de persoane suferă de această cumplită boală, în fiecare an înregistrându-se peste o mie de noi cazuri, precizează Președinția, citată de news.ro.Președintele Iohannis susține programele de suport al pacienților pentru a crea un standard de calitate a intervențiilor medicale și psihosociale oferite copiilor și tinerilor bolnavi, care să faciliteze integrarea lor în societate, se mai arată în comunicat.Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului a fost stabilită printr-o rezoluție ONU adoptată în anul 2007. În cadrul campaniei internaționale ”Light it up blue”, principalele clădiri din marile orașe ale lumii se iluminează în albastru, în semn de solidaritate cu persoanele diagnosticate cu autism.