Ovidiu Cupşa şi Andrian Mihei vor coordona campania liberalilor pentru europarlamentare

Ovidiu Cupșa și Andrian Mihei vor coordona campania liberalilor pentru europarlamentare

La sfârșitul săptămânii, liberalii constănțeni și-au desemnat managerii de campanie pentru alegerile europarlamentare, ce vor avea loc în iunie. Dacă miercuri Biroul Politic Municipal l-a ales pe Andrian Mihei drept coordonator la nivel local, vineri, membrii Biroului Politic Județean al PNL l-au desemnat pe Ovidiu Cupșa drept manager de campanie la nivel județean. „De fapt, va fi o singură echipă, vor lucra împreună, dar am stabilit doi manageri tocmai pentru a coordona mai bine acțiunile din campanie, atât la nivel județean, cât și municipal. Chiar luni (n.r.-astăzi), Andrian Mihei a con-vocat o ședință atât cu reprezentanți de la nivel județean, cât și municipal, pentru a stabili un plan al coordonatelor de campanie”, a declarat Gheorghe Dragomir, președintele Organizației Județene a PNL. Dragomir nu a exclus posibilitatea organizării unei Delegații Permanente miercuri, la care să participe și liberali de la centru, în vederea organizării campaniei. „Am vorbit deja cu Ludovic Orban, i-am spus că am vrea să facem această Delegație la Constanța, la care să ia parte și membri de la București, tocmai pentru a ne pregăti cât mai bine pentru alegeri. Dar nu am primit încă o confirmare”, a mai precizat Dragomir.