Şosele asfaltate până şi pe câmp - Milioane de euro în drumurile Costineştiului

Șosele asfaltate până și pe câmp - Milioane de euro în drumurile Costineștiului

Comuna Costinești este una dintre cele mai dezvoltate localități din județul Constanța, concurând la condiții de trai cu orașe cu pretenții. Devenită stațiune turistică de renume, așezarea a cunoscut o etapă accentuată de dezvoltare în ultimii 13 ani. „În anul 2000, în Costinești nu exista decât un singur drum, de 3 km, asfaltat. Erau doar vreo 20 de case nou construite, nu exista canalizare, alimentare cu apă, iar spațiile de cazare erau reduse. Lucrurile s-au schimbat însă radical în acești ani”, ne-a declarat primarul Costineștiului, Traian Cristea.Astfel, în ultimii zece ani au fost asfaltate toate drumurile din comună, s-a tras apă, canalizare în toate car-tierele, inclusiv în cele nou construite, timp în care localitatea s-a extins considerabil, având astăzi peste 33.000 de locuri de cazare. În prezent, se lucrează la câteva străduțe secundare, pe care se toarnă covor asfaltic nou. „Noi am terminat cu asfaltarea tuturor drumurilor din Costinești, inclusiv în cartierele nou înființate din zona Epavă sau străzile din cartierul Tinerilor Căsătoriți, zona fostului CAP Costinești. În ultimii patru ani am asfaltat peste 15 km de drumuri, am extins rețeaua de alimentare cu energie electrică tot pe atâți kilometri. În urma acestei campanii, în zonele locuibile nu mai există drumuri neasfaltate. Acum, cu bani de la bugetul local, turnăm covor asfaltic nou pe unele străduțe secundare, unde nu s-a mai intervenit de mult”, a precizat primarul Traian Cristea.În ceea ce privește finanțarea acestor lucrări, care s-au ridicat la milioane de euro, Primăria Costinești a găsit soluția optimă: fonduri euro-pene și programe guvernamentale. „Numai în 2012 am băgat în asfaltare 2,4 milioane de euro din fonduri europene și 3 milioane de lei bani de la Guvern. Am mai avut un milion de euro tot din fonduri europene pen-tru asfaltarea drumurilor de exploa-tație agricolă, care se întind pe o lungime de 5,6 km. Practic, am asfaltat drumurile de pe câmp pentru ca toate utilajele agricole și mașinile să nu mai intre de pe câmp în drumurile principale cu pământ și noroi pe roți”, a declarat Traian Cristea.