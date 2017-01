Şoseaua de coastă şi portul, fata morgana a deputaţilor PSD de Constanţa

Șoseaua de coastă și portul, fata morgana a deputaților PSD de Constanța

„Nu am renunțat la proiectul construirii șoselei de coastă. Poate nu a fost mo-mentul prielnic discutării acestuia până acum, dar am găsit o variantă simplificată și am amendat Legea 280/ 2003", a declarat ieri, în cadrul unei conferințe de presă, deputatul social-democrat, Alexandru Mazăre. Deputatul a ținut să menționeze și faptul că există trei puncte esențiale în care grupul parlamentarilor PSD aduce amendamente, astfel încât, în formula finală, la Articolul 35, Alinea-tul 1, proiectul de lege permite construcția unei șosele de coastă de-a lungul falezei din Constanța, din Mamaia și până în centrul istoric al municipiului. Inițiatorii proiectului sunt depu-tații Mazăre, Eduard Martin și Corneliu Dida, în timp ce, în rândul semnatarilor se numără, din partea PNL, Gheorghe Dragomir și Puiu Hașotti, de la PSD, Cristian Dia-conescu, iar de la PD Laurențiu Mironescu și Dumitru Becșenescu. De asemenea, proiectul se bucură de votul pozitiv al lui Bog-dan Ciucă, de la Partidul Conservator, dar și de acela al lui Gelil Eserghep, deputat PRM de Constanța. „În urma discuțiilor cu Viorel Hrebenciuc ni s-a promis că acest proiect urmează a fi dezbătut prin procedură de urgență, întâi în Senat și apoi în Camera Deputaților și de aceea îmi pun mari speranțe că proiectul de lege va trece până în vacanța parlamentară, adică undeva până la 21, 22 decembrie”, a declarat Alexandru Mazăre. Frați incompatibili Al doilea subiect care a suscitat interesul social-democraților este transferul a 20% dintre acțiunile Portului Constanța, de la Compania Națională Administrația Porturilor Maritime către Consiliul Local Constanța. Inițiativa este una controversată, ținând cont de faptul că a dat deja naștere la o serie de reacții adverse. În acest sens, Mazăre a contrazis acuzațiile lui Radu Berceanu, conform cărora „calitatea de deputat PSD în cadrul acestui proiect nu este compatibilă cu aceea de a-l avea drept frate pe Radu Mazăre, primarul Constanței“. Mai mult decât atât, deputatul PSD Constanța i-a sugerat lui Berceanu „să vorbească despre incompatibilitate în ceea ce îi privește pe Sulfina Barbu și Silvian Ionescu, pentru că ei sunt acționari la firma care a făcut proiectul de distrugere a Parcului Bordei”. Despre proiectul de revenire a pachetului de 20% dintre acțiunile Portului Constanța către Consiliul Local, Mazăre a făcut precizarea că acesta a primit votul pozitiv în Senat, din partea Comisiei Juridice, dar că, în același timp, este convins că „proiectul va fi întors, fapt pentru care va trebui sa muncim de două ori”. Totodată, Mazăre apreciază că „este firesc ca administrația locală să fie acționar în Port, deoarece trebuie să existe o simbioză între cele două instituții”. El a dat și exemplul unor orașe-port în care administrația locală deține acțiuni ale porturilor, precum Hamburg și Rotterdam, dar a amintit și de sistemul în care funcționează „Asociația Internaționala a Orașelor Port”.