Şoseaua de Coastă, scoasă de la naftalină

Șoseaua de Coastă, scoasă de la naftalină

În ultimii ani, realizarea Șoselei de Coastă a fost un fel de fata morgana. Primarul Radu Mazăre aproape că s-a păruit cu ministrul Mediului de la acea dată, Sulfina Barbu, care nu i-a avizat proiectul, pe motiv că ar distruge ecosistemul. Ulterior, proiectul a primit avizul din partea unui alt ministru al Mediului, fostul viceprimar al Constanței, Nicolae Nemirschi.Cu toate acestea, despre realizarea acestui plan nu s-a mai auzit mare lucru de ceva vreme. Surprinzător, probabil pentru că a mai rămas mai puțin de un an până la alegerile locale, Șoseaua de Coastă a fost pusă iar pe tapet.Mai exact, consilierii locali vor lua, mâine, în discuție proiectul de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajarea integrată a zonei de acces în Portul Turistic Tomis și plaja Modern”- etapa studiului de fezabilitate. Valoarea totală a investiției este de 42 milioane de lei și reprezintă o porțiune din traseul vestitei Riviera Tomis, cunoscută în limbaj generic ca Șoseaua de Coastă.Bucățică din RivierăÎn urmă cu ceva timp, Primăria Constanța a realizat un studiu de fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investiții Riviera Tomis - între stațiunea Mamaia și Portul Tomis Constanța. Pe de o parte, proiectul a apărut ca o necesitate de a lega Portul Tomis de stațiunea Mamaia printr-o variantă care să nu traverseze centrul orașului, decongestionând traficul de pe Bulevardul Mamaia. Pe de altă parte, acest proiect a avut în vedere crearea unei protecții a falezei aflată în acest moment într-o avansată stare de degradare.Deși au existat mai mult vorbe decât fapte, se pare că, între timp, specialiștii din cadrul Primăriei Constanța au reușit să obțină fonduri europene, o porțiune din traseul obiectivului Riviera Tomis fiind inclusă în acest proiect.În acest sens, proiectul prevede ca infrastructura de acces, maiexact drumul în Portul Tomis, pe tronsonul 1, să fie reabilitată și modernizată. În plus, se va realiza și o parcare cu 215 locuri. De asemenea, se are în vedere amenajarea drumului de coastă pe tronsonul 2, cu cele două bretele de sensuri diferite și a unei parcări cu 45 de locuri. Totodată, proiectul include reamenajarea urbanistică a zonei Bellevue, cuprinsă între strada Mircea cel Bătrân și Bulevardul Ferdinand. În cadrul acestui proiect, mai este inclusă reabilitarea și modernizarea drumului de coastă până la sensul giratoriu și legătura de acces cu strada Mihai Eminescu.Potrivit specialiștilor, în momentul de față, infrastructura de acces în Portul Turistic Tomis este degradabilă. Drumul existent are o lungime de 934 de metri și o lățime de aproximativ șase metri, circulația realizându-se în ambele sensuri. Covorul asfaltic prezintă numeroase fisuri și crăpături, ceea ce impune înlocuirea completă a acestuia. Și iluminatul public în zonă este insuficient, locatarii plângându-se de multe ori de lipsa acestuia. În zonă, nu există locuri de parcare, deși în apropierea Amiralității Portului Tomis există un spațiu care ar putea fi folosit în acest scop. Prin reabilitarea infrastructurii și resistematizarea zonei, se dorește îmbunătățirea condițiilor de acces la Portul Tomis și fructificarea posibilităților oferite de acest obiectiv pentru dezvol-tarea economică a localității.v v vÎn ceea ce privește fenomenul de eroziune intens și continuu, acesta a condus la pierderea unor importante suprafețe de plajă și la limitarea posibilităților de dezvoltare urbană în zona de coastă. În același timp, traficul existent în centrul localității se confruntă cu serioase probleme în condițiile unor posibilități de acces necorespunzătoare către faleză. Prin realizarea unui drum de acces, între Portul Turistic Tomis și plaja Modern se dorește soluționarea concomitentă a trei probleme. Astfel, specialiștii susțin că se va încetini sau stopa fenomenul de eroziune costieră, prin lucrări de consolidare a falezei. De asemenea, se va crea o alternativă viabilă pentru traficul urban. Totodată, se vor îmbunătăți factorii de mediu, prin reducerea gradului de poluare în localitate și prin protejarea și conservarea habitatului costier.Și în zona Bellevue, infrastructura destinată circulației rutiere și pie-tonale este degradată, amenajarea urbanistică este deficitară, ceea ce face imposibilă utilizarea spațiului ca zonă de recreere pentru locuitorii din Constanța.