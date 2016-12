Şoseaua de coastă primeşte azi votul final în Senat. Legea plajelor rămâne în sertar

Final de sesiune

Șoseaua de coastă primește azi votul final în Senat. Legea plajelor rămâne în sertar

Senatorul Alexandru Mazăre și deputatul Eduard Martin au anunțat ieri, în cadrul unei conferințe de presă, faptul că proiectul șoselei de coastă va primi azi votul final în Senat, urmând ca, ulterior, să fie trimis în Camera Deputaților care, în acest caz, este cameră deci-zională. Reamintim că Legea pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere a fost trimisă, pe 10 octombrie 2008, pentru promulgare, președintelui României, acesta din urmă solicitând pe 27 octombrie reexaminarea inițiativei legislative. La finalul lunii ianuarie 2009, Ministrul Mediului, social-democratul Nicolae Nemirschi, a dat avizul de construire a șoselei de coastă, Senatul respingând, ulterior, cererea de reexaminare a șefului Statului. Astfel că, așa cum au anunțat ieri cei doi parlamentari PSD de Constanța, legea șoselei de coastă va primi azi votul final în Senat, după care va pleca spre Camera Deputaților. Legea va fi aprobată tacit în Camera Deputaților dat fiind faptul că, potrivit declarațiilor lui Alexandru Mazăre și Eduard Martin, cei doi parlamentari s-au folosit de ceea ce ei au numit „trucuri legislative”. Menționăm că deputatul social-democrat Eduard Martin și-a exprimat speranța ca acest proiect de lege să fie promulgat fără a mai fi trimis, încă o dată, spre reexaminare de președintele Traian Băsescu. Precizăm, de asemenea, că Mazăre a subliniat că, în urma discuțiilor avute cu senatorii, liberalul Puiu Hașotti l-a asigurat de susținerea acestui proiect. Legea plajelor așteaptă în sertare Tot în cadrul conferinței de ieri, parlamentarii pesediști au explicat că, în ceea ce privește propunerea legislativă referitoare la regimul juridic al falezelor și plajelor Mării Negre, aceasta mai are de așteptat. „Nu am reușit să ajungem la un acord cu colegii de la PD-L cu privire la Legea plajelor. Am ratat un moment unic în 2008, atunci când președintele Băsescu a întors-o spre reexaminare. O mai lăsăm prin sertare, poate până-n toamnă ne mai luminăm și unii, și alții, la minte”, a fost, concret, declarația senatorului constănțean pe marginea legii plajelor, proiect pe care el l-a catalogat drept „complicat și dificil”. Mazăre și „colegul Martin”, așa cum a fost numit frecvent în cadrul conferinței de ieri deputatul Eduard Martin de către senatorul PSD, au amintit și trimiterea, spre pro-mulgare, a propunerii legislative de modificare a Legii 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor. Această lege prevede în mod expres că preșcolarul va fi menținut în creșă până la vârsta patru ani, „dacă creșele nu au un excedent de solicitări în curs de așteptare, caz în care la împlinirea vârstei de 3,6 ani copilul va fi redirecționat către grădiniță”. Mai exact, dacă până acum copilul frecventa creșa doar până la trei ani, acum el va putea să rămână în instituție până la patru ani, vârstă de la care va avea posi-bilitatea de a fi înscris la grădiniță. „Guvernul dă dovadă de aroganță” Nu în ultimul rând, unul din subiectele omniprezente în discursul de ieri al parlamentarilor constănțeni a fost profunda nemulțumire vizavi de atitudinea pe care Executivul o are față de senatori și deputați. Astfel, dacă Mazăre a criticat Guvernul pentru superficialitatea de care dă dovadă atunci când analizează inițiativele Parlamentului și, mai mult decât atât, pentru că „face exces de ordonanțe”, Martin a afirmat că acesta are o atitudine arogantă în ceea ce privește Legislativul. „Atrag atenția că în rândul senatorilor există o mare nemulțumire față de modul în care suntem tratați noi, parlamentarii”, a precizat senatorul PSD. Tot el a acuzat Guvernul de „plagiat”, referindu-se aici la numeroasele avize negative pe care acesta le dă, motivând că va propune, mai târziu, proiecte „mai ample și mai cuprinzătoare” decât propunerile legislative inițiate în prezent de Parlament. În acest sens, Mazăre a amintit proiectul de vânzare a locuințelor ANL, care, de asemenea, a primit aviz negativ din partea Guvernului.