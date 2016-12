„Oricât s-ar chinui, USL nu poate lua majoritatea, la anul câştigăm alegerile“

Elena Udrea i-a încurajat pe tinerii din PDL:

„Oricât s-ar chinui, USL nu poate lua majoritatea, la anul câștigăm alegerile“

Vicepreședintele PDL, Elena Udrea, le-a spus, ieri, tinerilor pedeliști, care participă la Școala de Vară de la Eforie, că USL nu poate lua majoritatea oricât s-ar chinui și că PDL va câștiga alegerile din 2012. „Uitați-vă la alegerile pe care le-am avut, din Maramureș și Neamț, USL nu poate lua majoritatea, oricât s-ar chinui. Sondajele pe care le prezintă sunt doar pentru moralul membrilor lor de partid, mai nou se ceartă între ei, nu știu pe cine să-și pună candidați. Este evident din rezultatele alegerilor parțiale că Partidul Democrat-Liberal poate câștiga aceste alegeri, ne trebuie mobilizare și curajul de a merge, de a vorbi cu oamenii. Nu am greșit nimic sau dacă au fost greșeli minore, s-au făcut cu bună credință, s-au făcut în cadrul unor acțiuni, unor proiecte de bună-credință și am încercat să le îndreptăm atunci când s-a putut. Nu poți să faci numai lucruri bune, se poate întâmpla să mai și greșești. Vom câștiga alegerile din 2012, nu există niciun dubiu, anul viitor vom încerca să dăm înapoi ceea ce am luat angajaților, salariaților de la stat, dacă se va putea și în procentele în care se va putea. Vom încerca să sprijinim sectorul privat și deja sunt măsuri care se iau la nivelul Guvernului”, le-a spus Elena Udrea tinerilor democrat-liberali. Ea a mai afirmat că PDL se bate acum cu PSD pe 20-25% din electorat. „Am ajuns să ne luptăm cu PSD pentru un electorat de 20-25 %, care vine la vot nu neapărat din convingere, care vine la vot nu neapărat din principii sau pentru principii. Unde este electoratul PDL din 2004 și din 2008? Pe acesta trebuie să-l aducem înapoi”, a completat Udrea. Ea a mai susținut că măsurile de austeritate luate de PDL au fost corecte. „Măsurile pe care partidul acesta le-a luat sunt măsuri de dreapta. Dar, dincolo de a urmări o doctrină, am făcut lucrurile care trebuia să salveze țara, măsurile pe care le-am luat sunt corecte pentru reformarea statului și pentru sprijinirea economiei. Nu PDL a adus criza economică, noi am încercat să scăpăm țara de ea, răul în această țară s-a consolidat în 20 de ani, nu în ultimii doi ani”, a mai spus Udrea.