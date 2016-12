„Ori este o greşeală, ori este o vânătoare de primari”

Primarul Lucian Chitic:

„Ori este o greșeală, ori este o vânătoare de primari”

Agenția Națională de Integritate (ANI) a constatat existența stării de incompatibilitate în cazul a șapte aleși locali din țară, printre aceștia aflându-se și primarul comunei Tortoman, din județul Constanța, Lucian Chitic.Potrivit unui comunicat de presă, Lucian Chitic este acuzat că s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 15 iunie 2008 - 17 mai 2010, întrucât a deținut, simultan, funcția de primar al comunei Tortoman, județul Constanța, și calitatea de comerciant persoană fizică în cadrul „Chitic Lucian P.F.”.Astfel, potrivit inspectorilor de la ANI, Lucian Chitic nu a respectat dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „funcția de primar este incompatibilă cu calitatea de comerciant persoană fizică”.Primarul Lucian Chitic a fost informat despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază, respectiv, de a fi asistat sau reprezentat de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris.Potrivit legii persoana față de care s-a constatat starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică pe o perioadă de trei ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de trei ani de la încetarea mandatului.În replică, primarul Lucian Chitic a spus că nu înțelege ce se întâmplă. El a spus că, atunci când i s-a adus la cunoștință că ar exista indicii că ar fi incompatibil s-a prezentat la ANI și a făcut dovada că este nevinovat.„În momentul în care am fost anunțat de inspectorii de la Agenția Națională de Integritate că ar exista indicii că sunt incompatibil m-am prezentat la ei și am depus documente din care reiese că nu sunt incompatibil. Am avut cândva o autorizație de persoană fizică autorizată, Am depus la ANI autorizația de funcționare anulată din 2005, am depus dovada de la fisc că nu am funcționat și că nu am realizat venituri. Chiar nu știu ce se întâmplă. Cred că ori este o greșeală, ori este o vânătoare de primari. Aștept raportul de la ei și o să-i acționez în instanță să vedem ce spun judecătorii. Eu mă consider nevinovat și compatibil cu funcția de primar”, a declarat primarul Lucian Chitic.