Organizaţiile PNL Oltina şi Băneasa şi-au anunţat susţinerea pentru Traian Băsescu la prezidenţiale

Organizațiile PNL Oltina și Băneasa și-au anunțat susținerea pentru Traian Băsescu la prezidențiale

Liderii PD-L Constanța, Mircea Banias, Adrian Manole și deputatul Constantin Chirilă au vorbit, ieri, în cadrul unei conferințe de presă, despre campania pentru susținerea lui Traian Băsescu în cursa pentru prezidențiale, despre schimbările fulger care au avut loc în ultimele zile, în urma ieșirii social-democraților de la guvernare, precum și despre mișcările care se prefigurează în teritoriu, în viitorul foarte apropiat. În plus, PD-L Constanța a prezentat, ieri, doi liberali constănțeni, dintre care unul este primarul comunei Oltina, care îl vor sprijini, potrivit propriilor declarații, pe Traian Băsescu în vederea câștigării alegerilor. 138 de noi adeziuni la PD-L Constanța Referitor la pregătirea electorală propriu zisă, în cursul dimineții de ieri, democrat-liberalii constănțeni au luat parte la o nouă întâlnire de precampanie în județul Constanța, de data aceasta la Cernavodă. La eveniment a participat, potrivit declarațiilor senatorului Mircea Banias, și consilierul prezidențial Cătălin Avramescu. În acest context, președintele PD-L Constanța a ținut să precize-ze că, în județ, campania de susținere a lui Băsescu pentru câștigarea unui nou mandat de președinte va fi dublată de „o campanie de susținere a referendumului modificării Constituției în sensul reducerii numărului de parlamentari”. În plus, Mircea Banias a prezentat și situația înscrierilor în PD-L Constanța din ultima săptămână, iar în această ordine de idei el a declarat că 138 de persoane au semnat cererea de adeziune. Printre ele se numără și fostul candidat al PRM la Primăria Constanța, Eugen Rădulescu. Senatorul PD-L a amintit, totodată, sprijinul anunțat în urmă cu aproximativ două săptămâni de către PNȚCD pentru Traian Băsescu. „Traian Băsescu, mai hotărât decât Crin Antonescu” Un moment interesant al conferinței de presă de ieri a fost, fără îndoială, prezentarea, de către conducerea Organizației Județene a PD-L Constanța, a doi liberali care sunt, potrivit propriilor declarații, deciși să îl sprijine pe Traian Băsescu în cursa pentru alegerile prezidențiale și nu, așa cum ar fi fost firesc, pe Crin Antonescu, aspirantul liberal la mandatul de șef al statului. Este vorba de primarul comunei Oltina, liberalul Gheorghe Chirciu, și de un reprezentant al Organizației Locale a PNL Băneasa, Marin Manea. Prezenți la evenimentul de ieri, liberalii au mărturisit fără nicio ezitare că îl vor susține pe actualul șef al statului în proxima campanie pentru că „țara are nevoie de un președinte ca Traian Băsescu”, care este, în opinia lor, „mai hotărât decât Crin Antonescu”. În același context, cei doi peneliști au atras atenția că decizia lor vine mai ales ca urmare a faptului că, la nivelul județului Constanța, Consiliul Județean, iar aici ei s-au referit la PSD, s-a opus constant proiectelor de dezvoltare ale localităților care au primari ce nu provin din rândul social-democraților. În ceea ce privește o consultare prealabilă cu liderii județeni ai PNL Constanța înaintea ieșirii publice de ieri, cei doi liberali au recu-noscut că nu a existat nicio discuție. Pe de altă parte, însă, gospodarul șef din Oltina a afirmat și că nu și-a propus ca prin gestul său să forțeze mâna partidului în ideea excluderii sale. Ideea, deși puțin forțată, e drept, a fost aceea că îl sprijină pe Băsescu pentru a nu-l vota pe Mircea Geoană, candidatul PSD. O formă ciudată de revoltă împotriva PSD Contactat telefonic, liderul Organizației Județene a PNL Constanța, deputatul George Dragomir, a infirmat categoric faptul că cei doi liberali vor face campanie pentru Traian Băsescu. „Nici simplul membru al PNL și nici primarul nu pleacă la PD-L, îl vor susține pe Crin Antonescu, au vrut să-și arate revolta față de PSD”, a fost, concret, prima reacție a liderului liberalilor de la malul mării. De remarcat e, însă, că deputatul a fost vădit deranjat de prezența celor doi liberali la conferința organizată de PD-L Constanța, dar el a pus acest aspect pe seama unui „șantaj al PD-L-ului”. „Am vorbit cu oamenii (n.r.- cei doi liberali) și mi-au spus că au fost prinși la înghesuială. Au greșit ducându-se acolo. Aș putea acuza PD-L-ul de șantaj. I-au folosit pe cei doi, care au avut ceva de rezolvat, dar s-au trezit cu presa de față”, a mai explicat George Dragomir. Întrebat dacă vede incidentul de ieri ca pe o problemă de comu-nicare între conducerea organi-zației și membrii din teritoriu, deputatul PNL a specificat că nu e vorba de așa ceva. Mai mult, conform declarațiilor lui Dragomir, primarul Gheorghe Chirciu și Marin Manea nu riscă nici măcar un avertisment din partea conducerii.