Organizaţia PDL din Valu lui Traian şi-a retras toate candidaturile la alegerile din 10 iunie

4

mitroi un gunoi

dupa ce ca mitroi a sustinut actuala putere sa se reduca somajul cu 25 % si a fugit la pnl de frica,, pentru ce a fugit la pnl? va spun eu de ce sa raman el la primarie el sa fie stapanul in valu si gasca lui de mafioti ,, el crede ca lume anu il cunoaste? lumea stie cine este mitroi si va avea o mare surpriza la alegeri lume ai ia pachetele saci de cartofi sau ce mai da el ,, dar il vor inlatura pe el si pe gasca lui din primarie si totii mafioti care si-au infit coltii ca niste vampiri in primarie si in toata localitatea vor primi o lovitura puternica in iunie