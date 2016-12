Ordonanţa privind taxele şi impozitele va fi adoptată în şedinţa de guvern de mâine

Ordonanța privind taxele și impozitele va fi adoptată în ședința de guvern de mâine

Premierul Victor Ponta a afirmat că ordonanța privind modificarea Codului fiscal în privința taxelor și impozitelor locale va fi adoptată în cadrul ședinței de Guvern de miercuri dimineață.„După ce intră în vigoare legea promulgată de președinte care îmi dă voie să dau ordonanțe, eu dau ordonanța cu taxele locale. Ședința o am poimâine dimineață și o să și public ordonanța”, a declarat Ponta, la postul B1 TV.El a reiterat faptul că atât Guvernul, cât și Președinția au procedat legal și constituțional în ceea ce privește legea de abilitare a Executivului de a emite ordonanțe.„Mi-aș dori să fiu la fel de relaxat ca președintele. Nu pot să fiu, pentru că eu sunt la serviciu, trebuie să facem bugetul. N-a fost un reproș la adresa președintelui. Președintele are 20 de zile pentru promulgarea legii care dă dreptul în timpul vacanței să dăm ordonanțe. Am discutat, joi m-am văzut cu președintele la Palatul Cotroceni și l-am rugat: puteți să promulgați legea ca să pot să dau ordonanțe? Mi-a zis: da. S-a ținut de cuvânt", a mai spus Ponta, referitor la cele două comunicate de presă pe tema taxelor, remise de Guvern și de Președinție", a mai spus premierul.Executivul a precizat, într-un comunicat remis Agerpres, că ordonanța privind modificarea Codului fiscal în privința taxelor și impozitelor locale va fi adoptată în cadrul ședinței de Guvern din această săptămână.Potrivit comunicatului citat, în ședința de Guvern din data de 5 ianuarie a fost pregătit textul ordonanței pentru modificarea Codului fiscal în privința taxelor și impozitelor locale, dar actul nu a putut fi însă adoptat din cauza faptului că președintele Traian Băsescu nu promulgase legea privind abilitarea Executivului de a emite ordonanțe pe perioada vacanței parlamentare.