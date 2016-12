Oraşul Năvodari, locul unde soarele sărută marea

Orașul Năvodari, locul unde soarele sărută marea

Activitatea Primăriei Năvodari și a Consiliului Local desfășurată pe parcursul a cei aproape patru ani de mandat s-a dovedit a fi una peste așteptările și promisiunile făcute în campanie. Primarul Nicolae Matei, împreună cu echipa sa bine consolidată de consilieri, au adunat o listă aproape inter-minabilă de realizări și proiecte, listă care va definitivată prin acțiunile din 2011. Debutul administrativ Încă de la venirea sa în Primăria Năvodari, Matei a susținut activitatea intelectuală și a îndreptat eforturile administrației locale către ajutorarea elevilor și tinerilor. În sprijinul acestei idei putem menționa programul „Ghiozdanul” din 2008, prin care elevii orașului Năvodari au primit rechizite școlare pentru a-și putea desfășura procesul de învățare fără a duce lipsă de nimic. De asemenea, tot în același an, primarul a implementat proiectul privind decontarea a 25% din taxele de școlarizare pentru studenții din Năvodari, program al cărui rezultat vizibil este creșterea numărului de tineri care frecventează cursurile universitare. În plus, studenții și elevi care învață la școlile și universitățile din orașul Constanța, au beneficiat din partea Primăriei de cuantumul a 50% din costurile pentru transportul în comun. Ulterior, aceste trei proiecte au devenit o tradiție și au fost continuate și în anii următori, Matei reușind astfel să acopere ne-cesitățile copiilor și tinerilor din orașul Năvodari. Tot în 2008 a fost lansat și obi-ceiul de a oferi pachete cu alimente din partea Primărie pentru pen-sionari și copii cu prilejul săr-bătorilor religioase. Primul an la primărie a însemnat și demararea proiectelor europene. Astfel, prin încheierea unui parteneriat cu localitatea Kavarna din Bulgaria, Năvodari a obținut fonduri europene ce au fost investite într-un program de dez-voltare locală conjugată. A fost începută și o serie de proiecte de infrastructură ce au vizat alimentarea cu apă, trama stradală, reabilitarea sistemului de canalizare și a sistemului de iluminat public, ornamental și arhi-tectural pentru mai multe străzi din Năvodari. Modernizarea orașului a continuat în 2009 Aducerea orașului la standardele dorite de către primarul Nicolae Matei a continuat și anul 2009, când administrația locală a realizat un număr mare de proiecte de actualitate și necesitate pentru locuitorii de aici. În ceea ce privește inițiativele axate pe dezvoltarea educațională, cel de-al doilea an în fruntea Primăriei a debutat cu restructurarea Casei de Cultură la 300 de locuri, amenajarea unei biblioteci orășenești, extinderea Școlii numărul 3 prin adăugarea unui corp nou și creșterea numărului de locuri la creșa „Prichindelul”. Schimbarea la față a fost valabilă și pentru unitățile de cult și învățământ. Școlile au primit mobilier special pentru clasele cu program Step by Step și le-au fost montate ferestre și uși din termopan, renovări de care a beneficiat și Biserica „Buna Vestire”. De asemenea, oamenii din Năvodari au, începând cu 2009, șapte cabine moderne în stațiile de transport public și un nou loc de joacă în zona centrală. În ceea ce privește iluminatul public, în anul 2009 au fost montați 55 de pomi luminoși, a fost continuat programul de iluminat arhitectural al clădirilor și al Bulevardului Năvodari. Nu a fost omisă și partea ce ține de sistemul de canalizare și ali-mentare cu apă, lucrările în acest sens continuând pe alte străzi și zone importante din orașul Nă-vodari. De asemenea, au fost pietruite și lărgite numeroase străzi, au fost amenajate alei pietonale și construite noi spații de parcare. 2010, anul cu cele mai multe proiecte În 2010 a fost reabilitat teatrul de vară „Laurențiu Duță”, prin ex-tindere până la capacitatea de 2000 de locuri, pietruirea drumului de acces și amplasarea unor surse suplimentare de lumină. Proiectele privind iluminatul pu-blic a fost continuate și în alte cartiere ale orașului prin montarea a 84 de stâlpi ornamentali și a 150 de proiectoare de lumină pentru stadion, diverse parcări, biserici, instituții publice și parcuri. Aceste achiziții nu au doar rol estetic, ci ajută și la sporirea siguranței cetățenilor pe timp de noapte. Înfrumusețarea Năvodariului a continuat în 2010 prin construirea unor fântâni arteziene, amenajarea unor parcuri, ornamentarea do-meniului public cu statuete, plantarea de conifere, flori și alte tipuri de materiale dendrologice și executarea sistemului de irigare a spațiilor verzi. Schimbările realizate în Năvodari pe parcursul anului trecut au vizat mai toate planurile. Astfel, pentru relaxarea locuitorilor orașului, proiectul cu sistemul audio de muzică ambientală a continuat și pentru parcurile Ion Dobre și Front Canal, iar stadionul a fost dotat cu un sistem performant de sono-rizare. De asemenea, mai multe parohii și biserici din Năvodari au fost amenajate și au primit fonduri substanțiale pentru lucrări de reabilitare. În plus, au fost con-tinuate acțiunile începute în 2008 la cimitirul orașului prin restaurarea căii de acces și refacerea sis-temului de iluminat. Primarul a acordat și anul trecut o importanță mare tinerilor și nevoilor acestora. În acest sens, trebuie menționat faptul că, în 2010, a fost pusă fundația pentru 68 de apartamente de tip ANL pentru a fi închiriate și au fost construite 33 de locuințe ieftine pentru tineri prin mansardarea a trei cămine. Tot în sprijinul activității tinerilor, administrația locală Năvodari a reabilitat cabinetul stomatologic pentru elevi, a înființat biblionetul în cadrul Centrului Cultural. De asemenea, pentru ca oamenii din Năvodari să fie mereu informați, Primăria a pus bazele unei rețele gratuite de internet wireless, a înființat gazeta locală online și a amplasat panouri publicitare prin oraș. Obiectivele anului 2011 Printre multiplele obiective pe care primarul Nicolae Matei le are în vedere pentru anul 2011, cele mai importante se axează pe atragerea de fonduri europene. Acestea vor fi utilizate pentru dezvoltarea turistică a orașului prin construirea unei piețe agro-alimentare de pește și prin ecologizarea lacului Tașaul. De asemenea, tot în anul 2011, este vizată obținerea atestării Nă-vodariului ca stațiune turistică de interes național și construirea unor centre de agrement și afaceri cu finanțare prin POR 2008-2013. Alte construcții de amploare planificate pentru anul 2011 sunt cea a unui spital orășenesc din trei clădiri în Tabara Năvodari și a bisericii Sfântul Antonie cel Mare, parohie ce va fi realizată în stil maramureșan. Referitor la căile de acces și la metodele de decongestionare a traficului, Primăria Năvodari are în vedere lărgirea pe patru benzi a Bulevardelor Năvodari și Mamaia Nord. Tot anul acesta vor fi demarate și foarte multe proiecte de mediu printre care amintim realizarea de noi spații verzi și parcuri și înlocuirea unor sisteme clasice de furnizare a energiei electrice și termice cu sisteme care produc energie regenerabilă. Locuitorii orașului Năvodari vor avea și propriul lor post de televiziune cu circuit închis, se vor putea bucura de noi amplasamente statuare și vor beneficia de pe urma altor multiple lucrări de reabilitare a clădirilor importante și a străzilor pe care nu s-au realizat astfel de proiecte până acum. Săgeata Năvodari, echipa de frunte a Dobrogei Pentru că performanța pare să fie cuvântul de ordine în Năvodari, lucrurile nu puteau să stea altfel când vine vorba și despre sport. Astfel, printr-un parteneriat foarte puternic între Primăria Năvodari și acționarii clubului, echipa de fotbal Săgeata Năvodari a devenit suficient de puternică pentru a se impune în liga secundă, aflându-se, în prezent, pe un loc care îi permite promovarea în eșalonul superior al fotbalului românesc. Lupta împotriva depozitului de deșeuri chimice O mare provocare atât pentru primarul Nicolae Matei cât și pentru fiecare năvodărean în parte o reprezintă lupta împotriva companiei SC Ecological Center SA, administrată de mai mulți ita-lieni, care dorește să construiască la marginea orașului Năvodari un centru de deșeuri periculoase. Consiliul local cât și cetățenii orașului se împotrivesc însă unei asemenea investiții, chiar dacă societatea în cauză a obținut toate avizele și documentele necesare de la instituțiile statului, inclusiv de la Agenția Națională de Mediu. De mai bine de doi ani, primarul Nicolae Matei refuză să le semneze italienilor autorizația de construire. „Mai bine îmi tai mâna decât să semnez. Vom ridica și baricade dacă trebuie. Ar fi un dezastru să permitem ridicarea unui munte de deșeuri chimice de 95 metri înălțime”. Urmărire poziției sale hotărâte sunt seri-oase. Primarului i s-a făcut plângere penală pentru abuz în serviciu și este obligat la daune co-minatorii de 10% din salariul me-diu brut pe economie pentru fiecare zi de întârziere a punerii în aplicare a sentinței judecătorești. „Fiind hăituit de toate aceste procese, am fost obligat să fac și eu plângere penală la tot grupul infracțional care a stat în spatele autorizării acestui centru de deșeuri la Năvodari”, a declarat Matei. Iar rezultatul nu a întârziat să apară. Prin rezoluția din data de 24.03.2011 a fost dispusă înce-perea urmăririi penale prin prisma art.246C.p. și art.248 C.p. „in rem”. Procurorii urmează să extindă cercetările și să identifice persoa-nele care se fac vinovate de faptele penale săvârșite în această speță.