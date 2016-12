Oraşul Năvodari, deschis civilizaţiei. Drumuri pe patru benzi, noi sensuri giratorii şi poduri

Orașul Năvodari, deschis civilizației. Drumuri pe patru benzi, noi sensuri giratorii și poduri

La Năvodari se lucrează pe toate fronturile. Cele mai importante artere rutiere care leagă orașul de Constanța și Lumina sunt un adevărat șantier. Chiar dacă șoferii îndură condiții grele de trafic în această perioadă, mai ales pe drumul ce leagă Năvodariul de Mamaia, în curând tot acest disconfort se va termina, iar rezultatele vor fi notabile. Localnicii, dar și turiștii vor putea ajunge de la Constanța la Năvodari mult mai repede și în condiții rutiere demne de o țară europeană. Astfel, drumul a fost lărgit considerabil, de la una la două benzi pe sensul de mers. Proiectul, care trebuia finalizat în primăvara acestui an, a fost întârziat și chiar blocat la un moment dat de ENEL care a refuzat să semneze contractul de subtraversare a rețelelor electrice. Fără acest acord, constructorul nu putea desființa stâlpii de electricitate care ajunseseră, prin lărgirea arterei de circulație, exact pe mijlocul drumului. În cele din urmă, această problemă s-a rezolvat și acum se lucrează la asfaltarea drumului. Deja, o bună bucată din șosea (partea spre Mamaia) a fost asfaltată, iar acum se lucrează la amenajarea sensurilor giratorii și la montarea bordurilor.Potrivit proiectului, drumul dintre Năvodari și Constanța va fi lărgit la patru benzi. De asemenea, vor exista și benzi speciale, atât pentru bicicliști cât și pentru pietoni, prevăzute cu facilități pentru persoanele cu handicap. În plus, se vor amenaja nouă sensuri giratorii, care vor avea în centru fântâni arteziene. Drumul va fi încadrat de spații verzi, unde se vor planta copaci. Deoarece fluxul de mașini va fi unul foarte mare pe timp de vară, pe traseu vor fi amenajate mai multe parcări, inclusiv pentru autocare, dar și stâlpi de iluminat. Valoarea proiectului este de 42 milioane de lei.Năvodariul, legat la autostradăUn alt proiect rutier de anvergură demarat de primărie vizează construcția șoselei Năvodari-Ovidiu, care însumează aproximativ 11 kilometri lungime. Lucrările au demarat deja pe tronsonul de la ieșirea din Năvodari, unde, pe anumite porțiuni, drumul a fost lărgit deja la patru benzi. Însă, lucrările de amploare vor demara abia atunci când va fi finalizat drumul Năvodari-Mamaia, tocmai pentru a nu bloca orașul.Potrivit proiectului, șoseaua, în distanță de 10,5 km, va avea patru benzi de circulație, pistă pentru bicicliști și trotuare. De aseme-nea, de-a lungul traseului se vor construi șapte sensuri giratorii cu fântâni arteziene, două poduri și o subtraversare. Elementul de noutate îl constituie faptul că șoseaua nu va tranzita comuna Lumina, urmând practic să se construiască un drum nou care va ocoli întreaga localitate. Traseul va trece apoi pe sub podul rutier de la ieșirea din Ovidiu, mergând pe malul canalului și va ieși în sensul giratoriu de la benzinăria Chelsea. Dacă totul va merge bine, proiectul ar trebui să fie finalizat în luna decembrie a anului viitor.