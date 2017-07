"Oraşul Hârşova a primit finanţare pentru cinci proiecte prin programul PNDL"

Primarul Viorel Ionescu:

"Orașul Hârșova a primit finanțare pentru cinci proiecte prin programul PNDL"

Aflat la primul mandat în funcția de primar al orașului Hârșova, Viorel Ionescu are toate motivele să fie bucuros după ce reprezentanții Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene l-au anunțat că localitatea pe care o conduce a primit finanțare pentru cinci proiecte ce vor aduce plus valoare comunității.„Am fost anunțat că orașul Hârșova beneficiază de finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020 pentru mai multe obiective de investiții, fiind aprobate cinci proiecte. Acestea vizează extinderea rețelei de canalizare în orașul Hârșova, valoarea alocată din bugetul de stat fiind de 9,2 milioane lei. Totodată, au mai fost aprobate investițiile pentru extinderea Grădiniței cu orar prelungit Tic-Pitic și extinderea Liceul Teoretic Ioan Cotovu - Școala cu clasele I-IV. În plus, au mai fost aprobate proiectele ce vizează mansardarea Școlii Gimnaziale nr. 1 orașul Hârșova și asfaltarea mai multor străzi din localitate”, a anunțat edilul orașului Hârșova, Viorel Ionescu.La rândul lor, cei de la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene au informat administrația publică din Hârșova că încheierea contractelor de finanțare pentru proiectele aprobate la finanțare PNDL 2017-2020 se poate face până la data de 31 decembrie 2017, doar pentru obiectivele de investiții pentru care se transmite documentația completă.Cele cinci proiecte pentru care s-a primit finanțare fac parte din promisiunile făcute de primarul Viorel Ionescu încă din campania electorală de anul trecut. În plus, acestea au fost incluse în strategia de dezvoltare locală a orașului Hârșova, document care vizează o perioadă mai îndelungată, respectiv, următorii nouă ani.„De la bun început am fost conștient că administrația locală are obligația să propună comunității programe pentru reabilitarea zonei. În aceste condiții, de când cetățenii mi-au acordat încrederea lor, fac tot ce-mi stă în putință să modernizez acest oraș și să-l aduc la nivelul demn de a se integra în Uniunea Europeană”, a mai spus primarul Viorel Ionescu.În altă ordine de idei, cele cinci proiecte pentru care primarul Viorel Ionescu a primit finanțare nu sunt singurele. În urmă cu două luni, același edil semna contractul de finanțare pentru proiectul ce vizează restaurarea, conservarea și punerea în valoare a ansamblului „Școala Veche Vasile Cotovu”.Beneficiarul proiectului va fi unitatea administrativ teriorială a orașului Hârșova, în timp ce parteneri sunt municipalitatea Krushari din Bulgaria, Muzeul Național de Istorie și Arheologie Constanța și Muzeul Regional de Istorie din Dobrici. Durata proiectului este de 36 de luni. Valoarea totală a proiectului este de 3.196.985 euro, din care UAT Hârșova va beneficia de 2.885.510 euro, iar cofinanțarea va fi de 2 %.„Proiectul este o soluție comună, identificată de cei patru beneficiari, pentru problemele legate de lipsa de acțiuni concrete pentru utilizarea durabilă a resurselor naturale și culturale specifice, Hârșova - Krushari, zonele fiind caracterizate de un anumit patrimoniu istoric, cu mare relevanță în identitatea și dezvoltarea celor două comunități”, a explicat edilul din Hârșova, Viorel Ionescu.Obiectivele proiectului constau în reabilitarea, modernizarea și dotarea Școlii Vechi pentru redarea circuitului turistic al clădirii prin transformarea în Muzeu de Istorie. De asemenea, în cadrul acestui proiect va fi reabilitată, modernizată și dotată casa „Vasile Cotovu”, care va fi transformată în bibliotecă și centru multicultural. Un alt obiectiv inclus în proiect vizează reabilitarea drumurilor de acces către ansamblul „Vasile Cotovu” și cetatea „Carsium”, respectiv, aproximativ 1,5 km care cuprind străzile 9 Mai, Ana Ipătescu, Prospectul Dunării, Alexandru Cel Bun, Cetății, Carsium, Gheorghe Doja, Dobrogei, Danubiu și Soarelui.În plus, obiectivele proiectului mai cuprind organizarea unor colocvii de istorie și arheologie, organizarea unei tabere de arheologie la Hârșova, achiziționarea a 20 de biciclete și digitizarea tuturor artefactelor din muzeul de istorie.