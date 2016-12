Oprea: UNPR a votat întotdeauna pentru Justiția din România

Președintele Uniunii Naționale pentru Progresul României (UNPR), Gabriel Oprea, a declarat că partidul său a sprijinit întotdeauna Justiția și va face acest lucru și în continuare.Întrebat de ziariști dacă se va ajunge la supunerea la vot în Parlament a unei eventuale cereri a Direcției Naționale Anticorupție (DNA) de a încuviința începerea urmăririi penale a premierului Victor Ponta, vicepremierul Gabriel Oprea a răspuns că UNPR nu știe, încă, ce conține dosarul de la DNA în cazul Ponta."În momentul în care vom afla — încă nu știm ce se află în dosar, am dat și noi niște date generale—, întotdeauna UNPR a votat pentru Justiția din România, asta am făcut întotdeauna. Dar, încă o dată, vorbim de Constituție, vrem și noi să știm ce se întâmplă acolo. Cred că am spus foarte clar punctul de vedere", a declarat Gabriel Oprea, citat de Agerpres.El a subliniat faptul că în Constituție există un articol care spune că un om este vinovat sau nevinovat în urma unei hotărâri definitive și irevocabile a unei instanțe de judecată.