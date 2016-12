Oprea: „Stau lângă Ponta, nu sunt bun de premier, sunt bun pe securitate națională“

Vicepremierul Gabriel Oprea, liderul UNPR, a declarat, astăzi, că îl susține pe premierul Victor Ponta și a precizat că nu dorește să ocupe funcția de șef al Executivului, potrivit Agerpres. „Mă pricep la securitate națională. Nu sunt bun de prim-ministru, sunt bun pentru securitate națională. Sunt militar (...), nu sunt bun de premier. Consider că sunt bun pe domeniul de securitate națională, (...) am autoritate în acest domeniu, cred că militarii, oamenii din domeniul apărare, ordine publică și securitate națională au încredere în mine. Eu sunt jumătate militar, jumătate om politic. Cred că sunt alți oameni politici care pot fi mai buni prim-miniștri decât mine. Cred că sunt un om care pot să fac ceva pentru țara asta în domeniul meu, la care mă pricep. Niciodată nu am atacat alt domeniu, am fost doar pe linia securității naționale“, a spus Oprea, la sediul UNPR.Întrebat dacă l-ar susține pe Călin Popescu-Tăriceanu la șefia Guvernului, Oprea a precizat că UNPR este loial PSD.“Victor Ponta este un om consecvent. USL — un proiect pe care l-au votat peste 70% dintre români. Stau lângă Victor Ponta. E într-un moment greu. Poate alții ar pleca în altă parte. Nu, stau lângă el. Așa este corect. Stau lângă el, lângă PSD. Suntem într-o alianță. Niciodată, dar niciodată nu am plecat de la guvernare. De exemplu, nu am dat jos Guvernul Ungureanu, l-am susținut. Atunci când faci parte dintr-un guvern, dintr-o echipă, e bine să ții această echipă“, a arătat Oprea, reafirmând că partidul pe care îl conduce il sprijină pe președintele României, indiferent cum îl cheamă.