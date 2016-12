Oprea rămâne definitiv fără titlul de doctor

Ştire online publicată Luni, 29 August 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Membrii Consiliului General al CNATDCU au respins definitiv contestația lui Gabriel Oprea referitoare la retragerea titlului de doctor al acestuia, în urma acuzațiilor de plagiat.Astfel, contestația lui Gabriel Oprea la decizia de retragere a titlului de doctor a fost respinsă cu 31 de voturi "pentru" și două abțineri, potrivit Realitatea.net.Fostul vicepremier Gabriel Oprea a depus, în data de 17 august, contestație la CNATDCU privind verdictul de plagiat pe care Consiliul CNATDCU l-a dat împreună cu cererea de retragere a titlului de doctor, potrivit unor surse din Ministerul Educației.Fostul vicepremier Gabriel Oprea a anunțat, pe 1 august, că va contesta verdictul de plagiat al CNATDCU și, dacă decizia va rămâne aceeași, se va adresa instanței, motivând că a respectat normele în vigoare în anul 2000.''În 2000 am scris o lucrare de doctorat, respectând toate normele academice și legale în vigoare la momentul respectiv. Nici îndrumătorul meu de doctorat, nici comisia care a decis acordarea titlului, nici Universitatea București, nimeni nu a avut ceva de obiectat la lucrarea respectivă. Repet, este vorba de anul 2000, când nu eram in politica, nu eram nici ministru, nici membru de partid, nici prefect și nici nu mă gândeam că voi urma un astfel de drum. Astăzi, la mai bine de 15 ani de când am susținut teza de doctorat, CNATDCU spune că aș fi plagiat în lucrarea respectivă. Nu știu dacă cei care au luat această decizie au verificat cu atenție care erau normele în vigoare acum 15 ani. La fel, nu știu dacă lucrarea a fost evaluată după normele și standardele de acum (diferite de cele din 2000) sau după standardele de atunci, pe care le-am respectat. Știu însă că anul trecut, Consiliului Național de Etică a spus în mod oficial că suspiciunile de plagiat nu se confirmă în cazul meu'', a scris atunci Gabriel Oprea pe Facebook.El a mai spus că se va adresa Ministerului Educației pentru a lămuri ''contradicția''.