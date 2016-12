Oprea către absolvenţii Academiei de Poliţie: "Să vă faceți datoria cu profesionalism!"

Oprea către absolvenții Academiei de Poliție: "Să vă faceți datoria cu profesionalism!"

România, ca parte a Uniunii Europene și NATO, este o țară furnizoare de stabilitate și securitate în regiune, iar acest statut este meritul principal al celor care, îmbrăcând haina militară, au jurat credință statului, a afirmat astăzi vicepremierul Gabriel Oprea, ministru al Afacerilor Interne, la ceremonia de absolvire a promoției 2015 a Academiei de Poliție "Alexandru Ioan Cuza"."În ultimul an, având susținerea Guvernului, am luat o serie de măsuri prin care am întărit domeniul securității naționale și statutul angajaților din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională. De aceea vă spun astăzi că sunteți o generație care își începe cariera profesională fără griji legate de drepturile care vi se cuvin în calitate de militari sau polițiști. Intrați în activitate la termenul stabilit, aveți un cadru legal care va protejează pe dumneavoastră și familiile dumneavoastră. Dotările materiale au fost îmbunătățite semnificativ, iar drepturile financiare vă sunt respectate", a susținut vicepremierul Gabriel Oprea.El a precizat că va continua să susțină dezvoltarea instituțională a Academiei de Poliție și i-a mulțumit ministrului Educației pentru tot ceea ce a făcut pentru instituția de învățământ.