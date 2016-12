Onoarea lui Vrabie, îngropată la picioarele lui Tăriceanu. Gurul independenţilor a devenit "politruc" şi "mafiot"

Onoarea lui Vrabie, îngropată la picioarele lui Tăriceanu. Gurul independenților a devenit "politruc" și "mafiot"

Primarul independent Valentin Vrabie, un fel de guru al candidaților fără de partid, a reintrat în politică, dând de pământ cu toată retorica sa pe care și-a clădit imaginea de om anti-sistem. Sloganul lui electoral „Când oamenii vorbesc, partidele să tacă!“ a fost aruncat la coșul de gunoi. Vrabie a câștigat mandatul de primar al Medgidiei ca independent, însă, la doar trei luni de la alegeri, a schimbat haina anti-partide cu cea de politician.Mai exact, acesta a anunțat că s-a înscris în ALDE, formațiunea condusă de Călin Popescu Tăriceanu.Vrabie își motivează gestul spunând că are nevoie de sprijin politic pentru a atrage fonduri la Medgidia, dar și că i s-a promis sprijin pentru promovarea unor legi privind depolitizarea administrației publice locale. Puțin antagonice aceste declarații. Mai rar să vezi pe cineva care militează pentru depolitizare prin înscrie-rea sa într-un partid politic. Un fel de a te spăla în albia de porci.„Se tot vorbește de clasa politică, precum că este de proastă calitate, că partidele politice nu se reformează, iar noi doar vorbim fără să dovedim că suntem mai buni decât ei. Am ales să nu mai stau cu mâinile în sân, ci să îmi suflec mânecile și să dovedesc prin fapte că putem schimba clasa politică. Medgidia este un municipiu greu, cu nevoi foarte mari, cu probleme, iar veniturile proprii sunt mici în comparație cu necesitățile, mai ales că avem bugetul îndatorat de fostele administrații până în 2028. Este clar că nevoia de finanțare este maximă, iar eu nu pot sta patru ani degeaba. Trebuie să fac tot posibilul pentru ca Medgidia să se transforme în orașul pe care ni-l dorim. Chiar dacă fac acest sacrificiu și devin om politic nu îmi este deloc ușor”, ne-a declarat Valentin Vrabie, explicându-ne, principial, motivele care au stat la baza deciziei sale.De ce ALDE?O altă dilemă este de ce a ales Vrabie ALDE. Nu este tocmai partidul imaculat cu care să defileze un independent atât de prețios.„Dacă mergeam la PSD sau la PNL spunea toată lumea că Vrabie a fost cumpărat, iar pe mine nu mă poate cumpăra nimeni. ALDE a fost partidul care mi-a dat libertate și sprijin pentru modificarea unor legi pe care eu le consider vitale pentru societate: depolitizarea administrației publice. Voi milita în continuare pentru depolitizarea administrațiilor locale și județene. Eu rămân un primar independent, chiar dacă m-am înscris în ALDE. Nu va influența cu nimic intrarea mea în acest partid. Am rămas același om, mă voi ține de treabă și voi moderniza Medgidia și acest partid, atât cât ține de mine”, a adăugat primarul Medgidiei.Mai mult decât atât, Valentin Vrabie ne-a dat asigurări că decizia sa nu îi va dezamăgi pe fanii și alegătorii săi, chiar dacă imaginea publică, cât și alegerile le-a câștigat pe cartea independenței politice. „Nu dezamăgesc pe nimeni cu această intrare a mea în politică. Pot justifica foarte ușor de ce a trebuit să fac acest pas. Rămân același om independent, mi se oferă libertatea de a mă exprima liber și mai ales sprijin politic pentru a face tot ce trebuie ca Medgidia să se dezvolte.Nu pot fi ipocrit și să nu recunosc că mi s-a promis sprijin și că voi fi ajutat să atrag fonduri de la Consiliul Județean, Guvern. Toată lumea știe că sprijinul poli-tic este esențial în asemenea demersuri”, a declarat Vrabie.Vrabie: „Caracatițe numite partide, politruci, clasă politică devenită cartel mafiot“Oricât ar încerca Valentin Vrabie să amortizeze impactul deciziei sale, nu face altceva decât să se bată singur, cu propriile cuvinte. De aceea, vă vom pune în oglindă declarațiile sale de acum, om politic, cu cele de pe vremea când era independent.În 2014, primarul independent al comunei Peștera, Valentin Vrabie, a adresat o scrisoare deschisă tuturor cetățenilor, tema reprezentând depolitizarea instituțiilor publice și imaginea de ansamblu a politicii actuale.Valentin Vrabie considera că politica românească este complet deconectată de la realitatea zilnică a cetățenilor, iar oamenii trebuie să cunoască mecanismul prin care de cele mai multe ori se profită de votul lor fără a se face nimic în schimb, cu excepția promisiunilor.„Ne-am obișnuit, timp îndelungat, să fim doar niște vehicule politice pentru aceste caracatițe numite partide și să asistăm cu mâinile în sân la niște scenarii aberante, legiferate peste noapte prin tot felul de ordonanțe care au drept miză doar voturile cetățenilor creduli și ușor de manipulat. Din păcate, această clasă politică, la construcția căreia și noi am contribuit, nu este decât un mare cartel mafiot care așază piesele de puzzle, adică pe noi cetățenii, așa cum interesul le-o cere. Statul a devenit pentru toți acești politicieni o mină de aur în care omul de rând este doar sclavul minei. Se tot vorbește de câțiva ani despre re-forma clasei politice, modernizarea statului român și îmbunătățirea nivelului de trai, însă până acum nimic concret nus-a realizat”, spune primarul Valentin Vrabie în scrisoarea adresată tuturor cetățenilor.Primarul din Peștera considera că este nevoie de o reformă reală în administrația publică, prin separarea ei de palierul politic, pentru a evita ingerințele politice în actul administrativ local și județean.„Avem nevoie de adevărați profesioniști și nu de politruci care ajung în funcții cheie doar pentru că au același numitor comun: sunt loiali membri de partid și vajnici contribuitori la campaniile electorale. De aceea, ieșirea din cămașa de forță a politicului nu mai este o opțiune, ci o cerință, este o obligație, o deviză a noastră, a tuturor. Trebuie să ne stabilim acest obiectiv, altfel vom merge mereu la vot, în turmă, cu mintea aplatizată, distrugându-ne cu bună știință viitorul copiilor și nepoților noștri care vor fi și mai umiliți și mai subjugați. Să ne gândim foarte bine, măcar în al doisprezecelea ceas, ce viitor le alegem lor, ce viitor are această națiune”, a mai spus primarul Valentin Vrabie.