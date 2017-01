Onaca şi Popescu au sărbătorit 1 Mai cu 2500 de lucrători la Şantierul Naval Constanţa

Onaca și Popescu au sărbătorit 1 Mai cu 2500 de lucrători la Șantierul Naval Constanța

Ştire online publicată Sâmbătă, 03 Mai 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Ziua de 1 mai e o sărbătoare mai veche decât comunismul, deși regimul comunist a făcut din ea o zi proprie. Serbarea ei datează încă din secolul al XIX -lea, mai exact, originile ei sunt în Canada, la 1871. Construindu-și propria viață prin munca și efortul propriu, candidatul PD-L la funcția de primar al municipiului Constanța, senatorul Dorel Constantin Onaca, manifestă un respect deosebit față de toți cetățenii Constanței care, asemenea lui, consideră că munca este una din valorile supreme ale omului. Însoțit fiind de candidatul PD-L pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Constanța, Ion Popescu, de distinsa doamnă Elena Udrea, vicepreședinte al Biroului Permanent Național al PD-L, și de un grup de viitori consilieri municipali și județeni, senatorul Dorel Constantin Onaca a răspuns invitației Sindicatului Liber al Navaliștilor și a întreprins o vizită amplă, de informare reciprocă, în Șantierul Naval Constanța. „Nu trebuie să avem prejudecăți anticomuniste față de această zi de 1 Mai, oricum puțini mai sunt cei care serbează azi munca, formă de expresie prin care cu toții învățăm să fim harnici și gospodari, să ne conturăm un viitor mai bun nouă și familiilor noastre”. „În Șantierul Naval Constanța, munca se află la ea acasă, dumneavoastră, cei peste 2000 de salariați, fiind prezenți motivat și în această zi de sărbătoare!”, le-a spus senatorul Onaca muncitorilor din Secția Corp Hală, referindu-se la „motivarea financiară” a salariaților, care beneficiază de locuri de muncă în șantier, comparativ cu cei peste 30 000 de șomeri ai Constanței mileniului 3, șomeri care, în majoritate, sunt rezultatul acțiunii administrației locale constănțene din ultimii 8 ani. Cele peste 70 de hectare ale șantierului au fost parcurse la pas, în 3 ore și jumătate, de către echipa senatorului Onaca. S-au desfășurat discuții operative la locurile de muncă din întregul șantier, începând cu halele de producție, docurile uscate pentru asamblarea corpurilor navelor, continuând cu personalul care încadrează organigrama TESA. Candidatul PD-L la funcția de primar al Constanței, senatorul Onaca, le-a prezentat tuturor proiectul prioritar de sprijinire necondiționată a tuturor agenților economici care vor înființa noi locuri de muncă în municipiu, inclusiv prin oferirea de terenuri pentru societățile comerciale care doresc să construiască spații de producție. Felicitându-i pentru rezultatele de excepție, pentru modul în care au reușit să încheie contracte externe, în perspectiva unor ani buni de acum înainte, pentru organizarea judicioasă a producției și pentru cooptarea de muncitori din străinătate, senatorul Onaca le-a spus celor prezenți: „Readucerea tinerilor acasă, în Constanța, nu poate fi realizată decât printr-o acțiune unită a administrației locale, împreună cu toți cei interesați în dezvoltarea infrastructurii productive a orașului”. „Vă salut domnu’ Onaca, mă bucur să vă văd printre noi din nou, ca acum câțiva ani când, scafandru fiind, executam împreună lucrări specifice. Vă mai amintiți de noi?” - aceste cuvinte ale unui maistru din docul de asamblare care s-a adresat împreună cu încă doi colegi senatorului Onaca au declanșat mecanismul firesc al aducerii aminte. „Păi, cum credeți, fraților, că am putut uita? Au fost poate cele mai frumoase clipe pe care le-am petrecut în portul Constanța! Și-acum, legat la ochi, băgați-mă în costumul de scafandru și vă garantez că tot cheul, de la ieșirea din docul uscat, spre nord sau spre sud, unde vreți voi să mă trimiteți, îl cunosc ca-n palmă. Doar l-am bătut împreună cu echipa mea de scafandri, pas cu pas, pilon cu pilon, dană cu dană! Așa muncă grea și frumoasă nu se poate uita, iar oamenii de mare ispravă cu care am lucrat, nici atât! Să vă țină Dumnezeu în sănătate! Eu voi mai îmbrăca încă o dată costumul drag mie, de scafandru, pentru a scoate Constanța din mocirla în care a fost aruncată de clanul actualei administrații locale, nărăvite în hoții și matrapazlâcuri! Am o datorie de onoare, aceea de a oferi Constanței un primar și o administrație locală, pentru rezolvarea adevăratelor și marilor nevoi ale tuturor și nu numai ale unui grup de nemernici!” - le-a răspuns senatorul Onaca. Prezentându-le celor cu care a intrat în dialog pe parcursul vizitei, programul „Solidaritate pentru Constanța”, pe care îl aduce în fața electoratului municipiului Constanța, senatorul Onaca le-a creionat succint și viitoarea arhitectură administrativă pe care o va impune începând de la 1 iunie, când, prin votul constănțenilor, va fi ales primarul tuturor locuitorilor municipiului și nu numai al unui grup ultra restrâns de interese de clan, așa cum este încă, astăzi, primarul Mazăre. „Este necesar să ieșim cu toții la vot și să eliminăm răul care ne macină! Constanța este acum administrată de o mână de parveniți, care ignoră interesul constănțenilor. Emoțional și profesional sunt legat de tot ceea ce înseamnă Portul Constanța. De aici am plecat spre Parlamentul României, dumneavoastră mi-ați acordat încredere, acum este rândul meu să nu vă dezamăgesc. Voi fi primarul vostru, al tuturor !” - cu aceste cuvinte și-a încheiat alocuțiunea senatorul Dorel Constantin Onaca, la finalul vizitei din Șantierul Naval Constanța.