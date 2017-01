Onaca s-a întâlnit cu locuitorii din I. C. Brătianu

Ştire online publicată Vineri, 09 Mai 2008. Autor: Cuget Liber Online.

La un interval de 30 de zile de la vizita de informare anterioară, a candidatul PD-L la funcția de primar al municipiului Constanța, senatorul Dorel Constantin Onaca revine în cartierul I. C. Brătianu, în zona pieței agroalimentare „Doi cocoși”. Însoțit de candidații PD-L pentru funcțiile de consilieri municipali și de un grup numeros de simpatizanți și membri ai organizației municipale a PD-L, senatorul Dorel Constantin Onaca și-a prezentat detaliat programul de administrare locală, „Solidaritate pentru Constanța” cetățenilor care locuiesc în această zonă. Necazurile cu care se confruntă locuitorii din I. C. Brătianu sunt evidente, ele sunt vizibile cu ochiul liber, nu trebuie căutate foarte atent. Senatorul Dorel Constantin Onaca, adresându-se celor prezenți le-a arătat că, în perioada de timp, relativ scurtă, de la ultima întâlnire cu cetățenii din această zonă, starea jalnică a salubrizării s-a amplificat, imaginea oferită aici, la poarta de intrare a Constanței dinspre București, fiind deplorabilă. Preocupat de optimizarea și fluidizarea traficului rutier în întreg municipiul Constanța, trafic ce devine sufocant, îndeosebi pe timpul sezonului estival, senatorul Dorel Constantin Onaca a prezentat succint puncte din programul său referitoare la decongestionarea traficului rutier, îndeosebi în zonele adiacente principalelor intrări în oraș dinspre Basarabi, Hârșova și Agigea. Centrul de greutate al programului de administrare locală „Solidaritate pentru Constanța”, oferit constănțenilor de către candidatul PD-L la demnitatea de primar al municipiului, îl constituie accesarea fondurilor europene pentru promovarea proiectelor-program, în vederea sprijinirii întreprinzătorilor privați care doresc să dezvolte prioritar infrastructura industrială, conducând implicit la crearea unor locuri de muncă în conformitate cu standardele europene. Referindu-se la acest subiect de importanță majoră, senatorul Dorel Constantin Onaca a arătat faptul că tinerii, persoanele vârstnice și agenții economici vor fi priviți și tratați în mod egal. Prin procesul natural al intrării în următorul circuit social-economic: proiecte de accesare a fondurilor europene - accesarea și aducerea în Constanța a acestor fonduri de către agenții economici, dezvoltarea infrastructurii industriale productive, reîntoarcerea tinerilor din străinătate pentru ocuparea locurilor de muncă create, nivelul de bunăstare socială din municipiul Constanța se va ridica indiscutabil la standarde apropiate de cele ale Europei occidentale. Astfel, locuitorii Constanței, umiliți de insolența administrativă a ultimilor 8 ani, îndeosebi bătrânii, printr-un proces firesc de creștere a nivelului de trai și civilizație urbană, își vor redobândi demnitatea care le-a fost refuzată de administrația locală actuală. Cheia primului program de solidaritate socială din istoria postdecembristă, care este oferit Constanței și constănțenilor de către senatorul Dorel Constantin Onaca o constituie această materializare a finanțării din fonduri externe a programelor pe care echipa sa le-a identificat și conceput. Senatorul Dorel Constantin Onaca și-a exprimat profunda dezamăgire că actuala echipă administrativă nu a întreprins nici cel mai mic efort pentru a aduce banii europeni în municipiul și județul Constanța. Cartierul I. C. Brătianu constituie un exemplu mai mult decât elocvent despre ceea ce înseamnă indolența administrației locale actuale. Referindu-se la indiferența cu care sunt tratați cetățenii din această zonă și nu numai, candidatul la fotoliul de primar al Constanței, Dorel Constantin Onaca, și-a exprimat îndoiala referitoare la faptul că nici măcar unul dintre directorii din actuala formulă administrativă a Primăriei sau a Consiliului Județean cunoaște adevăratele și gravele probleme cu care se confruntă locuitorii. Mai mult de atât, condamnarea de către Tribunal a celor trei directori, doi din primărie și unul din Consiliul Județean, la închisoare pentru șantaj și luare de mită, descalifică administrația locală, în ansamblul ei. Candidatul la funcția de primar al municipiului Constanța,senatorul Dorel Constantin Onaca, cel care îndeplinește și funcția de președinte al Organizației Județene Constanța a PD-L, a făcut un apel, cu această ocazie, la toate celelalte formațiuni politice din Dobrogea să-și exprime indignarea față de administrația locală penală, care ne gestionează dezastruos orașul și județul. Un miting multicolor, de mari proporții, prin care cetățenii Constanței, indiferent de coloratura politică, vor cere demisia administrației locale corupte, ar fi forma de luptă politică cea mai adecvată momentului și nu atacurile murdare pe care unii adversari politici le practică - le-a spus senatorul Dorel Constantin Onaca celor prezenți. Senatorul Dorel Constantin Onaca nu-și atacă adversarii politici mișelește și murdar, el preferă lupta politică adevărată, bărbătească și curată, finalizată cu proiecte viabile și realizabile, în folosul adevăratului stăpân al urbei, cetățeanul.