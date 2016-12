Oltean şi Teodorescu, la mâna deputaţilor

1

oltenii

Olteanu asta face parte dintrun partid care are cei mai multi membri muisti pe care basescu ia indobitocit indiferent de cultura lor si pregatirea lor intrun singur scop... Sa fure cat mai mult printrun sistek mafiot odios cel mai perfect din lume in hotie si manipulare spalare de creiere indobidocire.Iata acum dupa ce bashitul lor tata aterminat mandatul au inceput sa cada unul cate unul mafioti basisti care pozau in aparatori statului de drepti in.....cur in fata sefului cel mare(batranul)Romani prosti deschideti ochi psd e unicul partid care aduce bunastare poporului si nu hotilor gen Oltean Udrea sasamd.