Olga Zeicu a demisionat din funcţia de preşedinte al Organizaţiei de Femei a PNL Constanţa

Olga Zeicu a demisionat din funcția de președinte al Organizației de Femei a PNL Constanța

Nemulțumită de felul în care au decurs alegerile la municipiu, Olga Zeicu, președintele Organizației de Femei a PNL Constanța, și-a dat demisia, joi, din funcția de conducere. Ea a declarat pentru ziarul „Cuget liber” că va rămâne membru PNL, dar că a fost foarte afectată de felul în care s-au derulat alegerile și nu poate accepta să conducă organizația în aceste condiții. „Ce s-a întâmplat la alegerile din municipiu m-a afectat pe mine și pe alți liberali care, din bun simț, de prea multe ori am băgat capul în nisip, iar tactica struțului ne-a adus aici. De multe ori am fost indiferenți, am suportat ce ni se întâmplă doar visând în ceva mai bun. De aceea am luat atitudine și a fost dreptul meu de liberal să ies din sală văzând două treimi din oameni că nu fac parte din organizația municipală. Dar noi ieșeam și alți oameni intrau pe ușa din dos și ocupau scaunele goale, oameni care nu aveau treabă cu PNL și, ca în schițele lui Caragiale, au venit oamenii de la «centru» să decidă ca această ședință să meargă. Cred că s-au pierdut câteva virtuți importante: respectul pentru celălalt, admirația genuină, autentică pentru calitatea și reușita umană, buna cuviință, politețea, bunătatea”, susține Olga Zeicu în demisia sa, înaintată președintelui PNL Constanța, pe 10 iunie, demisie pe care o prezentăm în facsimil. Olga Zeicu a fost desemnată prin vot în funcția de președinte al Organizației de Femei în aprilie 2010. Potrivit unor surse din PNL, luni, întregul Birou Politic al Organizației de Femei va demisiona, în semn de solidaritate cu liderul lor, Olga Zeicu.