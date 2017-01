Oficiul Prefectural Hârşova s-ar putea transforma în post de director de servicii deconcentrate în Prefectura Constanţa

Ca urmare a demersurilor făcute de Claudiu Palaz,

Oficiul Prefectural Hârșova s-ar putea transforma în post de director de servicii deconcentrate în Prefectura Constanța

Potrivit explicațiilor reprezentantului Guvernului în teritoriu, Claudiu Palaz, postul de conducere al Oficiului Prefectural Hârșova s-ar putea transforma într-un post de director în cadrul Instituției Prefectului Constanța, mai exact, unul de „director de servicii deconcen-trate”. Motivul este acela că serviciul din teritoriu a fost înființat, conform declarațiilor lui Palaz, „cam fără rost”. „Eu nu aș accepta să am un om acolo care să-și dea aviz de legalitate pe hotărâri fără să știe exact cu ce se mănâncă. Noi avem nevoie de posturi în Prefectură și consider că acel post poate fi foarte bine valorificat ca o funcție de director în instituție”, a precizat prefectul Claudiu Palaz. Argumentul invocat de el este acela că persoana care ocupă în acest moment postul de conducere al Oficiului Prefectural Hârșova „nu este un profesionist”, iar munca sa consta, până acum, în ceea ce Palaz a numit mai degrabă „un fel de curierat”. „Omul este meta-lurgist și, în plus, eu nu sunt de acord ca cineva de la distanță să se pronunțe pentru legalitatea actelor atâta vreme cât avem juriști aici (n.r. - în cadrul Prefecturii). Ce facem: avem două prefecturi?!?”, a adăugat reprezentantul Executivului în teritoriu. În această ordine de idei, prefectul Palaz a afirmat că a făcut demersuri la Ministerul Administrației și Internelor pentru ca postul respectiv să devină unul de director de servicii deconcentrate în Prefectura Constanța. În conformitate cu declarațiile sale, procedura presupune obținerea unui aviz și, ulterior, aprobarea de către MAI a organigramei. Cât privește „profesionistul” de care Palaz susține că are nevoie pentru acest post, va fi organizat un concurs în vederea ocupării sale.