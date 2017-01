Oaspeţi din Italia, Turcia şi Olanda, la şedinţa festivă a Consiliului Local Techirghiol

Oaspeți din Italia, Turcia și Olanda, la ședința festivă a Consiliului Local Techirghiol

O ședință festivă de consiliu local a deschis sâmbătă dimineața seria manifestărilor dedicate sărbătoririi celei de-a noua ediții a „Zilelor Orașului Techirghiol”. A fost un moment propice atât pentru primarul Adrian Stan, aflat la primul său mandat, pentru cei mai mulți dintre consilierii locali, dar și pentru locuitorii Techirghiolului de a se întâlni cu vechi prieteni ai localității. Oportunități de colaborare Au fost prezente la ședință o delegație din orașul turcesc Tekirdag, localitate înfrățită cu Techirghiolul, o alta care a reprezentat Provincia di Alessandria din Italia și o delegație olandeză. Într-un cadru colocvial, oaspeții și gazdele, deopotrivă, au făcut o scurtă incursiune în istoricul relațiilor dintre localitatea de pe malul „Lacului lui Tekir” și Tekirdag, Alessandria și Rotterdam. S-au pus totodată și bazele unor proiecte comune care să se deruleze la Techirghiol. Astfel că, reprezentanții fundației olandeze care își desfășoară activitatea de câțiva ani în Techirghiol au avansat ideea înființării unui sanatoriu de recuperare destinat victimelor accidentelor. Oaspetele olandez s-a arătat îngrijorat de numărul mare de accidente rutiere care se produc în România, implicit în Constanța, punctând în acest sens ideea necesității înființării unei astfel de instituții spitalicești. Și italienii s-au arătat interesați de punerea în practică a proiectului, ei avansând ideea unui parteneriat public privat în baza căruia să se realizeze construcția. Tot italienii au venit și cu propunerea deschiderii unei școli hoteliere la Techirghiol, reprezentanții provinciei Alessandria oferindu-se să pună la dispoziție atât dotarea cât și personalul didactic pentru o astfel de instituție. Techirghiolul a mai intrat în atenția italienilor și pentru dezvoltarea unui proiect în domeniul energiei convenționale. Cu ochii pe Alessandria și Rotterdam Înconjurată de Torino, Milano și Genova, provincia Alessandria are aproximativ 400.000 de locuitori. Provincia este alcătuită din șapte orașe, capitala regiunii fiind Alessandria, și 190 de comune. Consiliul provinciei, corespondent al consiliului județean de la noi, are reprezentanți din 10 partide politice. Partea italiană a fost reprezentată la Techirghiol de asesorul provinciei Alessandria, Nadia Pastorino. Numită de curând în această funcție, italianca se ocupă de implementarea proiectelor cu finanțare de la Uniunea Europeană. Aflată pentru prima dată în România, Nadia Pastorino s-a arătat interesată de a găsi o cale de a strânge relațiile de colaborare cu Techirghiolul. Un prim pas va consta în identifica-rea unei localități similare Techirghiolului cu care să se semneze în viitorul apropiat un acord de înfrățire. Provincia Alessandria are în prezent relații mai strânse cu zona Ardealului, la finele lunii iunie semnându-se un protocol de colaborare cu județul Alba. De altfel, la Techirghiol a fost prezent și reprezentantul consular italian pe zona Ardealului. Primarul Adrian Stan și-a manifestat interesul și pentru identificarea unei localități corespondent în apropierea Rotterdamului cu care partea română să semneze, de asemenea, în viitor un acord de înfrățire. Turism frățesc Renumit pentru tradiționalul „Festival al cireșelor” care se organizează în fiecare an, în luna aprilie, Tekirdag este localitate înfrățită, de ani buni, cu orașul Techirghiol. Aflat la puțin peste 100 de kilometri de Istanbul, Tekirdagul este un oraș cu ieșire la Marea Marmara și are aproximativ 150.000 de locuitori. Printre oportunitățile de colaborare au fost identificate cele din domeniul turismului.