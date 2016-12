Oaspeţi americani la Prefectura Constanţa

Oaspeți americani la Prefectura Constanța

Prefectul județului Constanța, Eugen Bola, a primit, ieri, vizita unei delegații din Statele Unite ale Americii, alcătuită din Carole Berotte Joseph, rector al City University of New York - Bronx Community College, Mona Momescu, profesor Catedra de limba română „Nicolae Iorga” la Universitatea Columbia New York, și Marian Pârjol, consulul general al României la New York.În cadrul întâlnirii, au fost abordate subiecte care au vizat sistemul educațional românesc și american, prezentarea inițiativei de colaborare și a altor oportunități de strângere a relațiilor bilaterale. Vizita delegației universității CUNY a avut loc în contextul încheierii unui acord de colaborare cu Universitatea „Ovidius” Constanța.City University din New York este sistemul universitar de stat din New York City. Este cea mai mare universitate urbană din Statele Unite, alcătuită din 24 de instituții.Printre absolvenții CUNY, se nu-mără 12 laureați ai Premiului Nobel, un secretar de stat al SUA, al Curții Supreme de Justiție, mai mulți primari ai New York-ului, membrii ai Congresului, legislatorii de stat, oameni de știință și artiști.