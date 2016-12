Oana Mizil a demisionat din Parlament

Vineri, 13 Martie 2015

Oana Mizil a fost audiată, ieri, la DNA, în calitate de suspect. „Mi s-a adus acuzația că am participat într-o firmă, dar nu e adevărat nimic. (...) Azi îmi depun demisia din calitatea de deputat pentru că nu vreau să fie un impediment în fața justiției. Eu sunt un om corect. Nu mi-au cerut procurorii”, a declarat Oana Mizil, la ieșirea de la DNA. „Am calitatea de suspect. Nu am administrat niciun magazin, am consiliat, mă consider nevinovată. Îmi place moda, nu am putut să stau departe de modă”, a mai spus aceasta.Întrebată dacă sunt adevărate zvonurile apărute în presă conform cărora ar fi însărcinată în patru luni, Oana Mizil a declarat: „Da, sunt însărcinată. Marian Vanghelie are un băiețel. Al doilea băiat.” Deputatul PSD Oana Mizil a fost adusă, ieri, cu mandat, la Direcția Națională Anticorupție, pentru a fi audiată de procurori. Aceasta ar fi implicată în operațiuni de comerț incompatibile cu funcția de parlamentar.